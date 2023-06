BANCHERO, DICI SUL SERIO? NIENTE ITALBASKET PER L’ALA DEGLI ORLANDO MAGIC. PAOLO BANCHERO HA SCELTO DI ANDARE AI MONDIALI COL TEAM USA. CE LO POTEVA DIRE PRIMA E RISPARMIARCI LO STILLICIDIO DI IPOCRITE DICHIARAZIONI "USA E GETTA" SULLA MAGLIA AZZURRA. NEGLI AMBIENTI DELL'ITALBASKET DA TEMPO ERA SCEMATO L'INIZIALE ENTUSIASMO SEGUITO AL VIAGGIO DEL CT POZZECCO NEGLI STATI UNITI...

Da ansa.it

Tramonta il sogno azzurro di vedere Paolo Banchero con la maglia dell'Italia ai Mondiali.

La prima scelta del draft Nba 2022 ha infatti deciso di disputarli col Team Usa: ad esserne certo e' The Athletic, autorevole sito sportivo americano, che cita fonti della Nba.

In realtà, negli ambienti azzurri della pallacanestro da tempo era scemato l'iniziale entusiasmo seguito al viaggio del ct Pozzecco negli Usa per discutere con Banchero, nella convinzione che la scelta dell'italoamericano cadesse sul Team Usa.

Ventuno anni, nato a Seattle da madre americana e padre italiano, Banchero aveva ottenuto il passaporto italiano nel 2020. Ora fonti della Nba hanno assicurato a The Athletic che è lui l'undicesimo dei dodici giocatori previsti ad aver detto si' alla squadra che stanno menttendo in piedi per i Mondiali, in programma in Indonesi, Filippine e Giappone dal 25 agosto, il coach Steve Kerr, il team manager Grant Hill e Sean Ford, dg della nazionale americana. The Athletic ricorda inoltre che Banchero, col passaporto italiano ottenuto nel 2020, era vicino a vestire la maglia azzurra per le Olimpiadi di Tokyo, ipotesi poi tramontata con il rinvio dei Giochi per il Covid. Da parte del team Usa nessuna ufficializzazione, ma la squadra di radunera' per la prima volta il 3 agosto

