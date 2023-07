I BANDITI IN MARCATURA STRETTA SUI CAMPIONI DELLA SERIE A - FURTO NELLA NOTTE IN CASA DEL CALCIATORE DEL NAPOLI, PIOTR ZIELINSKI: UNA BANDA DI LADRI SI È INTRODOTTA NELL’ABITAZIONE DEL CENTROCAMPISTA POLACCO, CHE NON ERA IN CASA AL MOMENTO DELLA RAPINA, E HA RUBATO BORSE, GIOIELLI E PERSINO UNA MERCEDES AMG G 63 DA 190MILA EURO, CHE È STATA RITROVATA AD AVERSA – IL TRUCCO È SEMPRE IL SOLITO: QUANDO I CALCIATORI VANNO IN VACANZA I MALVIVENTI ENTRANO INDISTURBATI...

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

zielinski

Ancora un campione del pallone nel mirino dei banditi […]. L'ultimo furto è avvenuto nell'abitazione del centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr Zielinski, che non era in casa al momento del fatto perché è in vacanza.

I carabinieri sono intervenuti in via Ripuaria di località Varcaturo, a Giugliano, in provincia di Napoli. È stata portata via anche […], una Mercedes Amg G 63 dal valore di 190mila euro, è stata successivamente ritrovata ad Aversa grazie alla scatola nera installata che ha consentito di individuare la posizione. I ladri hanno rubato dalla casa del calciatore polacco alcune borse di marca e dei gioielli.

inseguimento dopo la tentata rapina in casa di angel di maria

PRECEDENTI

In passato a Napoli, ma anche in altre città, sono stati molti i calciatori o gli allenatori vittime di furti (a Luciano Spalletti, ad esempio, fu rubata una Panda). […] Altra rapina nella villa dello juventino Di Maria a Torino. Quando i banditi hanno fatto irruzione in casa il giocatore argentino era con i famigliari e il compagno Vlahovic. Intervennero le volanti che arrestarono uno dei rapinatori. Anche a Dybala, quando giocava nella Juventus, fu svaligiata la casa.

LORENZO INSIGNE

Esperienza drammatica per Claudio Marchisio tre anni fa: è rimasto ostaggio per una notte insieme alla moglie di una banda di rapinatori armati nella villa di Vinovo. Rubati oro e gioielli. Altro colpo in una villa in provincia di Como: vi abitava l'allora interista Vidal: rubati un fuoristrada e dei gioielli. A Napoli Lorenzo Insigne nel 2016 fu rapinato mentre era in automobile da due sconosciuti in sella a una motocicletta. Indossavano il casco integrale. Sul Suv del calciatore c'era anche la compagna. I banditi puntarono la pistola al viso di Insigne e dopo essersi fatti consegnare soldi e gioielli, dissero: «Se segni a Firenze, ci dedichi il gol?».

[…]A Roma i giocatori della squadra giallorossa, nei mesi scorsi, sono stati presi di mira e hanno subito furti e sfregi alle auto.

Per due volte è successo a Mady Camara. A Matic avevano sottratto il volante, al portiere Rui Patricio rigato l'auto. Due anni fa due banditi incappucciati sono entrati nel giardino dell'abitazione sull'Appia Antica del calciatore della Roma, Chris Smalling, che era in Portogallo in ritiro. Pochi mesi prima, però, il calciatore aveva subito un'altra rapina: Smalling e la moglie finirono in balia di tre banditi, anche loro incappucciati: entrarono a notte fonda sempre nell'abitazione sull'Appia Antica. Portarono via gioielli e Rolex.

l audi di el shaarawy

REAZIONI

Nel febbraio del 2021, all'Eur, un ladro ha rotto un finestrino della Porsche di Stephan El Shaarawy. Voleva rubare all'interno dell'auto. L'attaccante giallorosso se ne è accorto e ha inseguito il malvivente. […]

angel di maria 2 angel di maria in partenza per il qatar angel di maria 1