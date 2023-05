10 mag 2023 08:35

IL BARCELLONA PERDE UN ALTRO PILASTRO: DOPO L'ADDIO DI GERARD PIQUE' A NOVEMBRE, SERGIO BUSQUETS HA ANNUNCIATO CHE LASCERA' IL CLUB QUEST'ESTATE - INUTILI I TENTATIVI DELL'ALLENATORE (E SUO EX COMPAGNO DI SQUADRA) XAVI PER FARLO RIMANERE PER UN ALTRO ANNO: IL CENTROCAMPISTA DOVREBBE GIOCARE LA SUA ULTIMA PARTITA CON LA MAGLIA BLAUGRANA QUESTA DOMENICA, NEL DERBY CONTRO L'ESPANYOL...