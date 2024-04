22 apr 2024 19:26

IL BARCELLONA VUOLE RIGIOCARE LA PARTITA CONTRO IL REAL MADRID (FINITA 3-2 PER I "BLANCOS") PER IL "GOL FANTASMA" DI LAMINE YAMAL: IL PALLONE CALCIATO DALL'ATTACCANTE DEI CATALANI SEMBRA OLTREPASSARE LA RIGA, MA LA RETE NON È STATA CONVALIDATA - IL MOTIVO? IN SPAGNA NON C'E' LA GOAL LINE TECNOLOGY E IL VAR, IN ASSENZA DI IMMAGINI CHIARE, HA DECISO DI CONFERMARE LA DECISIONE DELL'ARBITRO - MA COM'E' POSSIBILE CHE UNO DEI CAMPIONATI PIU' IMPORTANTI DEL MONDO SIA COSI' INDIETRO NELL'USO DELLA TECNOLOGIA IN CAMPO? - VIDEO