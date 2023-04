DAL BARCONE ALLA SERIE B, IL LUNGO VIAGGIO DI KALIFA KUJABI – IL CENTROCAMPISTA 24ENNE DEL GAMBIA HA APPENA FIRMATO UN CONTRATTO CON IL FROSINONE. SCAPPATO DALLA GUERRA CIVILE NEL SUO PAESE, PRIMA DI SBARCARE IN SICILIA, A 17 ANNI, ERA PASSATO PER UN CENTRO DI DETENZIONE IN LIBIA – IL 29 MARZO SCORSO HA OTTENUTO LA CITTADINANZA ITALIANA, COSA CHE GLI HA PERMESSO DI DIVENTARE UN PROFESSIONISTA, DOPO DUE STAGIONI TRA I DILETTANTI. E, CON IL FROSINONE PRIMO IN CLASSIFICA, PUÒ SOGNARE LA SERIE A – VIDEO

Da un passato di sofferenza nei famigerati centri di detenzione in Libia al presente nel calcio professionistico con la maglia del Frosinone. Nel pieno della crisi migratoria che stiamo vivendo, la storia a lieto fine del giovane centrocampista Kalifa Kujabi, è un segno di speranza.

Nato nel Gambia, ad Abuko Sanchaba, il 3 maggio del 2000, Kalifa è sbarcato in Italia a 17 anni e trasferito in un centro di accoglienza a Palermo. "Ho visto gente morire di stenti, in condizioni disumane. Chi si ribella ai libici non è più una persona, viene distrutto per le condizioni di vita durissime. Ho sofferto tanto ma sono stato fortunato, non mi è successo niente", ha raccontato.

[...] Kalifa, che parla un ottimo italiano, è sposato con una ragazza sarda ed è già padre di una bimba, ha realizzato il suo sogno entrando ufficialmente a far parte della squadra laziale. Un traguardo reso possibile dopo che Il 29 marzo scorso ha ottenuto la nazionalità italiana che gli permette di diventare a tutti gli effetti un calciatore.

Il team ha ufficialmente confermato di "aver raggiunto l'accordo con il calciatore classe 2000 che vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

Attenzionato già da altre squadre, Kalifa era arrivato dalla Torres dove aveva giocato nell'ultima stagione di serie D. Prima si era messo in mostra sempre in Sardegna con il Muravera che gli fece fare un provino mentre era a Palermo e giocava con il Calcio Sicilia e poi lo ingaggiò, offrendogli anche un alloggio.

Alla fine, sorpassando le velleità di altri club come Empoli, Cagliari e Torino, il Frosinone Calcio ha avuto la meglio e Il direttore dell'Area Tecnica, Angelozzi, è riuscito a portare il centrocampista nella squadra del Frosinone.

Sotto il profilo strettamente tecnico Kujabi, un metro e 85 di altezza, è “il classico mastino ambidestro - sottolinea il Frosinone - che in mezzo al campo sa abbinare perfettamente le due fasi: bravo in quella di interdizione da classico 'recupera-palloni' e altrettanto bravo nel far sentire la sua fisicità in fase offensiva nella metà campo avversaria”.

Nonostante la giovane età, nelle stagioni disputate in serie D ha mostrato anche un'altra qualità fondamentale per un calciatore: la tenuta mentale, la capacità di essere il fulcro della squadra. [...]

