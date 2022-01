20 gen 2022 19:50

IL BATTITO ‘O ANIMALE! “IL MIO SOGNO E’ DARE UN PUGNO A BONUCCI” (VIDEO) – PASQUALE BRUNO IN TACKLE SUL DIFENSORE DELLA JUVE –“E’ UN SIMULATORE. IN ITALIA FA QUELLO CHE VUOLE, CON LA NAZIONALE LO HANNO ESPULSO IN DUE MINUTI” – “IN ITALIA CE L’ABBIAMO SEMPRE CON L’ARBITRO. PRENDETE MOURINHO: LA ROMA È SETTIMA E LUI DÀ LA COLPA AGLI ARBITRI. MA SI PUÒ? E ORA, SE IL MILAN NON VINCE LO SCUDETTO, HA SENSO DARE LA RESPONSABILITÀ A SERRA?” – IO CATTIVO? NON SONO PENTITO MA ORA MI PIACEREBBE FARE…” – VIDEO