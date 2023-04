12 apr 2023 14:41

IL BAYERN MONACO CERCA L'EREDE DI LEWANDOWSKI IN ITALIA - I BAVARESI PUNTANO VICTOR OSIMHEN E DUSAN VLAHOVIC PER IL MERCATO ESTIVO - DOPO AVER VENDUTO IL CENTRAVANTI POLACCO AL BARCELLONA, IL BAYERN NON HA ACQUISTATO ATTACCANTI E NELLA SCONFITTA IN CHAMPIONS CONTRO IL MANCHESTER CITY SI E' SENTITA L'ASSENZA DI UN VERO "NUMERO 9" - PER L'ATTACCANTE NIGERIANO, DE LAURENTIIS CHIEDE 150 MILIONI DI EURO...