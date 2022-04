BAYERN MONACO, MA CHE COMBINI? GIOCA IN 12 CONTRO IL FRIBURGO E ORA RISCHIA! I BAVARESI VINCONO 4-1 FUORI CASA, MA NEL FINALE, DOPO UNA DOPPIA SOSTITUZIONE, LA SQUADRA DI NAGELSMANN INCAPPA IN UN PASTICCIACCIO SCHIERANDO UN UOMO IN PIÙ PER 30 SECONDI – COSA DICE IL REGOLAMENTO DELLA BUNDESLIGA: 2-0 A TAVOLINO O RIPETIZIONE DELLA GARA… - VIDEO

Ha del clamoroso quanto accaduto nei minuti finali del match vinto 4-1 dal Bayern Monaco sul campo del Friburgo: all'86' infatti, nonostante fosse stato sostituito, Coman ha toccato nuovamente il pallone, l'arbitro Christian Dingert se ne è accorto e ha così consultato il Var per verificare eventuali irregolarità.

I bavaresi hanno effettivamente giocato in 12 uomini per circa 30 secondi, come si vede chiaramente nella foto del nostro articolo. Il nodo adesso è l'interpretazione del regolamento per capire a chi attribuire l'errore: se, come afferma la stampa tedesca, dovesse configurarsi un comportamento colposo della panchina del Bayern, la sconfitta a tavolino sarebbe certa per la squadra di Nagelsmann.

Qualora invece dovesse trattarsi di un errore tecnico dell'arbitro Dingert, il match andrebbe ripetuto dall'inizio, come se non fosse mai stato giocato. Il regolamento della Bundesliga, all'articolo 17, paragrafo 4, recita: "Se un calciatore gioca una partita o una parte di essa senza esserne abilitato, la squadra che ha utilizzato l'atleta deve essere sanzionata con il 2-0 a tavolino, a meno che la partita non termini prima che l'arbitro si accorga dell'inidoneità del calciatore".

