8 mar 2023 13:56

BECCATE 'STA CEPPA DE KYLE! IL DIFENSORE DEL MANCHESTER CITY, KYLE WALKER, VIENE PIZZICATO IN UN BAR MENTRE BACIA E PALPEGGIA UNA RAGAZZA (CHE NON È SUA MOGLIE) E POI SI ABBASSA I PANTALONI, MOSTRANDO L'AUGELLO A TUTTI I PRESENTI - NEL FILMATO SI VEDE IL CALCIATORE, COMPLETAMENTE SBRONZO, IN "MARCATURA STRETTA" SULLA DONNA, CHE AL MOMENTO NON HA PRESENTATO DENUNCIA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE IL TERZINO INGLESE VIENE BECCATO CON IL PISELLONE ALL'ARIA: L'ANNO SCORSO… - VIDEO