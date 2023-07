UN BEL “GALTIER” DA PELARE – L’ARRESTO DELL’ALLENATORE DEL PSG E DI SUO FIGLIO ADOTTIVO, JOHN VALOVIC, PER “SOSPETTA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE” ARRIVA NEL MOMENTO PEGGIORE PER LA FRANCIA, SCOSSA DALLE RIVOLTE NELLE BANLIEUE PER L’UCCISIONE DEL 17ENNE A NANTERRE DA PARTE DELLA POLIZIA – L’EMAIL DELL’EX DIRETTORE SPORTIVO DEL NIZZA CHE INCASTRA IL TECNICO: “MI HA DETTO CHE NON POTEVAMO AVERE COSÌ TANTI NERI E MUSULMANI IN SQUADRA” – ALCUNI GIOCATORI MUSULMANI SI ERANO ANCHE LAMENTATI DEL FATTO CHE...

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

christophe galtier john valovic.

«Troppi neri e arabi in squadra», di questo si sarebbe lamentato il coach Christophe Galtier (in via formale ancora al Psg) quando allenava l’Ogc Nice, due stagioni fa, raccomandando al direttore sportivo di tenere in conto l’anima della città. […]

In ogni caso l’arresto ieri per sospetta «discriminazione razziale» arriva nel peggiore momento possibile per Galtier e per la Francia, attraversata dalla rabbia dopo che martedì il 17enne Nahel, francese di origine algerina, è stato ucciso da un poliziotto durante un controllo stradale. […] Galtier e il suo figlio adottivo e agente John Valovic sono stati arrestati e interrogati ieri dalla polizia di Nizza. In serata il figlio è stato poi rilasciato. Già fissata la data del processo per il tecnico: il 15 dicembre. […]

christophe galtier 3

Christophe Galtier ha sempre negato fermamente le accuse e ha anche presentato denuncia per diffamazione. Diversi giocatori e dirigenti del Nizza sono già stati interrogati. […] È stata diffusa l’email che l’ex direttore sportivo della squadra Julien Fournier aveva inviato alla direzione di Ineos (la società britannica proprietaria dell’Ogc Nice) e in particolare al nuovo capo Dave Brailsford, per lamentarsi di Galtier e Valovic quanto alla loro gestione dei giocatori «neri e musulmani» in squadra, che secondo Galtier erano troppi.

christophe galtier 2

Già non era piaciuto che l’allenatore avesse chiesto ai giocatori musulmani di non rispettare il Ramadan, ma nell’email Fournier accusa apertamente Galtier e il figlio di discriminazione.

In un estratto reso noto da Rmc Sport, si legge: «Christophe Galtier è arrivato nel mio ufficio e ha salutato suo figlio, che mi ha detto di verificare con lui quello che mi aveva appena detto (sui troppi giocatori neri e arabi, ndr ). Una volta che il figlio-agente Valovic se n’è andato, ho raccontato a Christophe la discussione che avevo appena avuto con lui e gli ho chiesto se fosse tutto vero. Mi ha risposto di sì, che dovevo tenere conto della realtà della città e che non potevamo avere così tanti neri e musulmani in squadra». […]

ARTICOLI CORRELATI

christophe galtier 4 christophe galtier 1 christophe galtier 5 galtier Christophe Galtier john valovic