5 giu 2023 19:54

BELFODIL? NO, BELFAGOR! - VI RICORDATE DI ISHAK BELFODIL, L'EX ATTACCANTE DI INTER E PARMA? È STATO ARRESTATO IN FRANCIA PER AVER CERCATO DI STRANGOLARE LA SORELLA DI 15 ANNI - AD ALLERTARE LA POLIZIA È STATA PROPRIO LA SORELLINA DEL 31ENNE ALGERINO: ALL'ARRIVO DEGLI AGENTI, LA RAGAZZA AVEVA EVIDENTI SEGNI SU BRACCIA E SUL COLLO, MA NON HA ANCORA SPORTO DENUNCIA…