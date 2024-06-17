IL BELGIO S’ATTACCA A LUKA…ZZO! LA SLOVACCHIA DI CICCIO CALZONA FA LO SGAMBETTO AI DIAVOLI ROSSI E VINCE 1-0 - ESORDIO ALL’EUROPEO DA DIMENTICARE PER LUKAKU CHE SBAGLIA TRE OCCASIONI (UNA CLAMOROSA) E SI VEDE ANNULLARE DUE GOL, UNO PER FUORIGIOCO, L’ALTRO PER FALLO DI MANO DI OPENDA – VIDEO

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Spalle al muro. Il Belgio perde clamorosamente 1-0 a Francoforte contro la Slovacchia il suo debutto all'Europeo e ora per qualificarsi agli ottavi deve cercare l'impresa. Decisivo il gol nel primo tempo di Schranz al 7', decisivi (in negativo) anche gli errori di Lukaku sotto porta. All'ormai quasi ex Roma vengono anche annullate due reti nella ripresa (prima per un suo fuorigioco, poi per un tocco di mano di Openda in avvio di azione). E così il derby italiano delle panchine se l'aggiudica a sorpresa Calzona su Tedesco.

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