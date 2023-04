BELL’AFFARE DA PIRLA CHE HA FATTO IL PSG A SVENDERE MIKE MAIGNAN A UN SOLO MILIONE NEL 2009 - L'ATTUALE PORTIERE DEL MILAN ALL'EPOCA FU CEDUTO AL LILLE, DA CUI DUE ANNI FU PRELEVATO DAL "DIAVOLO” A 15,3 MILIONI PER SOSTITUIRE DONNARUMMA - DOPO LE STAGIONI STRAORDINARIE A MILANO, IL PORTIERE SI E' MESSO IN MOSTRA E A PARIGI LO RIVORREBBERO – NEL FRATTEMPO IL FUTURO DI “PAPERUMMA” IN FRANCIA SEMBRA SEMPRE PIÙ INCERTO... - VIDEO!

A Napoli è andato in scena l'ennesimo show di Magic Mike ?

Ma è da tutta la stagione che Maignan fa miracoli ?#SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/yLajfmRrfd — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 19, 2023

E ora il Psg rosica: aveva in casa un diamante e l’ha scambiato per bigiotteria. Nel 2009 il Mike (non ancora «Magic») Maignan aveva 14 anni ed era uno dei tanti ragazzini della cantera parigina che lo fece giocare nelle giovanili fino al 2015 quando l’ormai 20enne portiere francese di origini haitiane-guianesi venne - con poca lungimiranza - venduto al Lille al prezzo di saldo di un milione di euro. Per lui fu il primo di sei anni pieni di gloria (anche in nazionale), culminati nel 2021 con uno scudetto.

Ed è qui che entra in gioco il fiuto di Paolo Maldini che due anni fa per 15,3 milioni riesce a strapparlo alla concorrenza, portandolo (non senza qualche iniziale scetticismo da parte dell’ambiente milanista) alla corte di Pioli orfano dell’«ingrato» Donnarumma ingolosito dall’ingaggio sibaritico del Psg, proprio l’originario club dell’ex baby Maignan. […]

Ora in Francia si mormora che il Psg capito - alla buon’ora - l’errore storico commesso con Maignan stia lavorando per una clamorosa «operazione recupero [...] E Gigio? La Ville Lumièr, per lui, è ormai illuminata solo di ombre.

la parata di maignan contro l irlanda GIANLUIGI DONNARUMMA GIANLUIGI DONNARUMMA