BEN SHELTON, HA 20 ANNI ED E' LA SORPRESONA DEGLI US OPEN: DOPO AVER ELIMINATO IN 4 SET TIAFOE, IL NUMERO 47 DEL RANKING ATP VENERDÌ AFFRONTERÀ IN SEMIFINALE NOLE DJOKOVIC. IL RAGAZZONE DI ATLANTA, CHE VUOLE IMITARE RODDICK, STORDISCE GLI AVVERSARI A SUON DI ACE. IL SUO PRIMO EXPLOIT È ARRIVATO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2023, QUANDO RAGGIUNSE I QUARTI DI FINALE DOVE PERSE CONTRO IL CONNAZIONALE PAUL…

Ben Shelton scrive la pagina più bella della sua giovane carriera e davanti all’Arthur Ashe di New York si regala un altro sogno. Sarà lui ad affrontare in 4 set Novak Djokovic in una semifinale Us Open (venerdì alle 21 italiane) in cui non avrà niente da perdere e tutto il pubblico di Flushing a suo favore.

Con 14 ace, il 77% di punti con la prima di servizio e tante cose di altissimo livello, il 20enne Ben, 47° nel ranking Atp, elimina il numero 2 (e 10 del tabellone) americano Frances Tiafoe, che non riesce a ripetere la semifinale dello scorso anno e lascia il torneo. Shelton, zero titoli in carriera e un bilancio sotto il 50% nei tornei Atp (20 vittorie, 23 sconfitte), raggiunge così il miglior risultato in carriera dopo i quarti dell'ultimo Australian Open.

L’uomo che vuole imitare Roddick, stordendo gli avversari a suon di ace, parte benissimo. Il primo set vola via 6-2 in 40 minuti, con Tiafoe assolutamente impotente di fronte al servizio del rivale e macchinoso quando è lui in battuta. Nel secondo parziale Frances recupera lucidità, trova un break e servendo meglio si garantisce un buon 6-3 che rimette tutto in discussione. L’Arthur Ashe si divide, ma la favola di Shelton piace a tutti.

