BENE, MA NON BENNACER – STAGIONE FINITA PER ISMAEL BENNACER. IERI SERA IL GIOCATORE DEL MILAN SI È INFORTUNATO AL GINOCCHIO DOPO UN CONTRASTO. IL CENTROCAMPISTA HA DOVUTO LASCIARE IL CAMPO CON LE STAMPELLE E SARÀ NECESSARIO UN INTERVENTO CHIRURGICO – IL CALCIATORE ROSSONERO SALTERÀ OVVIAMENTE ANCHE IL MATCH DI RITORNO DI CHAMPIONS LEAGUE CONTRO L’INTER A SAN SIRO...

BENNACER INFORTUNATO DURANTE MILAN INTER

Estratto da www.rainews.it

Tegola sul Milan, dopo la sconfitta nella semifinale di Champions League contro l’Inter per 0-2 e l’infortunio di Rafael Leao, il franco algerino Ismael Bennacer è costretto ad un lungo stop. Il centrocampista rossonero si era fermato per un problema al ginocchio accusato dopo uno scontro di gioco. Bennacer è uscito nella prima metà del primo tempo e ha lasciato lo stadio in stampelle. Ora dopo gli esami strumentali, il verdetto che non farà dormire sonni tranquilli a mister Pioli in vista del ritorno contro l'Inter.

bennacer ibra

Il centrocampista algerino, infatti, ha riportato una lesione post-traumatica della cartilagine del ginocchio destro, che necessiterà di un intervento chirurgico. Bennacer, dunque, non potrà prendere parte al derby di Champions di ritorno e tornerà direttamente nella prossima stagione. […]