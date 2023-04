BENEVENTO, BRUTTA ARIA - IL CALCIATORE ROKO JURESKIN È STATO AGGREDITO AL TERMINE DELL'ALLENAMENTO - IL CENTROCAMPISTA CROATO SI TROVAVA IN AUTO NEI PRESSI DEL CENTRO DI ALLENAMENTO QUANDO È STATO RAGGIUNTO DA TRE CEFFI CHE HANNO INIZIATO AD INSULTARLO PRIMA DI COLPIRLO CON DEI PUGNI - IL SINDACO CLEMENTE MASTELLA: "LA SCONSIDERATEZZA DI QUALCHE INVASATO NON PUÒ METTERE IN DISCUSSIONE LA SPORTIVITÀ E LA CIVILTÀ DI BENEVENTO"

Da www.ilnapolista.it

Tensione in casa Benevento. Dopo l’ultimo ko in Serie B contro la Spal e l’ultimo posto in campionato, la contestazione dei tifosi si è fatta sentire e a pagarne le spese è stato Roko Jureskin. Il centrocampista 23enne croato in prestito dal Pisa aveva terminato l’allenamento con i sanniti, quando qualcuno gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

Stamani il calciatore ha denunciato l’accaduto presso la Questura e, stando alle prime ricostruzioni, il calciatore era in auto nei pressi di via Meomartini ed era stato fermato da tre persone, che hanno iniziato ad insultarlo prima di colpirlo. Successivamente, Jureskin è rientrato allo stadio, dove i medici del Benevento lo hanno soccorso e medicato. Mentre la Digos indaga sulla questione e sul possibile aggressore, il sindaco della città Clemente Mastella condanna l’accaduto:

«Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile: a nome della città, chiedo scusa al calciatore Roko Jureskin. La sconsideratezza di qualche invasato non può mettere in discussione la sportività e la civiltà di Benevento. Il mio invito e la mia esortazione a tutti i tifosi è che il finale di campionato sia vissuto con compostezza e fair play, in qualunque caso»

La squadra sannita non sta vivendo un bel periodo e spera, con l’arrivo del nuovo tecnico Andrea Agostinelli, di potersi salvare e poter rigiocare la Serie B il prossimo anno.

