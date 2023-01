5 gen 2023 16:44

BENFICA DI LEGNO - IL CLUB DI LISBONA CONTINUA A RIFIUTARE LE RICCHISSIME OFFERTE DEL CHELSEA PER ENZO FERNANDEZ E ORA LA TRATTATIVA RISCHIA DI SALTARE - I BLUES AVREBBERO INIZIALMENTE OFFERTO 127 MILIONI PER IL CENTROCAMPISTA ARGENTINO PER POI CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA ALL'INCONTRO CON LA DIRIGENZA PORTOGHESE, OFFRENDO "SOLAMENTE" 80 MILIONI DI EURO - IL BENFICA PRETENDE 120 MILIONI...