Non poteva iniziare meglio la stagione di Domenico Berardi. Quattro reti in altrettante presenze (le prime due giornate non è stato convocato) e la metà sono arrivate con Juventus e Inter. Contro i bianconeri ha firmato la rete del momentaneo 2-1; quella partita poi finirà 4-2 per la squadra di Dionisi.

A San Siro contro l’Inter invece è stato decisivo in entrambi i gol che hanno fissato il punteggio sul 2-1: prima con l’assist per Bajrami poi con la rete al 63’ decisiva per la vittoria. Un Berardi formato «ammazzagrandi» che non iniziava così bene un’annata di serie A dal 2019 (5 reti nelle prime 4 presenze stagionali).

Berardi e la Juventus, storia infinita

«Ammetto che un contatto con la Juventus c’è stato dopo che Berardi aveva espresso la ferma intenzione di andare in bianconero: a Torino volevano il giocatore ma non c’è stata una trattativa vera e propria, noi avevamo solo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l’accordo e per trovare un sostituto […]». Con queste parole l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato recentemente sulle vicende legate al calciomercato e all’attaccante neroverde che comunque non è escluso del tutto che possa partire a gennaio: «Mai escluderlo» [...]

Da record dopo Riva e Cavani

Domenico Berardi ha compiuto 29 anni il 1 agosto, undici dei quali trascorsi con la maglia del Sassuolo. Ha scritto record (nessuno ha segnato come lui in neroverde, 117 gol in A) e ad altri si sta avvicinando (secondo nella classifica dei più presenti di sempre alle spalle del solo Francesco Magnanelli).

Nell’estate del 2021 è diventato campione d’Europa con la Nazionale italiana e nel marzo 2022 — grazie alla doppietta allo Spezia — ha raggiunto il traguardo delle 100 reti nel massimo campionato. Il terzo più giovane a riuscirci, (27 anni e 229 giorni), dopo Edinson Cavani (25 anni, 341 giorni) e Gigi Riva (26 anni, 197 giorni).

Dal no alla Juve al muro contro muro col Sassuolo

Forte di questi numeri Berardi, legato al Sassuolo da un contratto ancora molto lungo (2027), durante la sessione estiva di calciomercato è stato (nuovamente) corteggiato dalla Juventus, che lo vedeva perfettamente inserito nel 3-5-2 di Allegri (da seconda punta o come esterno a tutta fascia) o per il 4-3-3 (in quel caso sulla destra del tridente, proprio come in Emilia).

Storia tormentata quella fra Domenico e i bianconeri, che già nei primi passi dell’attaccante (alla scuola calcio «Il Castello», a Crosia, in provincia di Cosenza), gli fanno firmare un accordo con opzione sul cartellino valida fino ai 14 anni. Ma quando si presenta il momento di trasferirsi a Torino, ecco il no del ragazzo, troppo timoroso di stravolgere la sua vita in modo così netto e così presto.

Dunque il Sassuolo e il grande impatto con la B (11 reti nella stagione 12/13), che spinge la Juve a prenderlo in compartecipazione nell’affare che porta Luca Marrone in Emilia. L’anno seguente ne segna 15 (con 13 assist) in A, ma il passaggio alla squadra di Allegri salta di nuovo, sempre per volere del giocatore: «Il no alla Juventus, in realtà, per come lo dissi io, non fu un no. Il mio era un sì al Sassuolo», ha poi spiegato.

Quando fece esonerare Allegri

Al suo primo anno in A, stagione 13/14, segna addirittura 4 gol in 32’ al Milan di Massimiliano Allegri. Notte da sogno per l’esterno, giornata di rabbia, invece, per Silvio Berlusconi, che dopo quella partita decide di esonerare l’allenatore che nel 2011 lo aveva riportato a vincere lo scudetto. La decisione arriva dopo 3 ore di vertice ad Arcore e come successore viene nominato Clarence Seedorf, la cui avventura in rossonero però sarà molto breve.

Le minacce alla fidanzata incinta

La sua dolce metà è l’influencer Francesca Fantuzzi, nata nel 1994 e originaria di Sassuolo, dove è cresciuta e ha studiato. Si sono sposati dopo oltre 10 anni di relazione (hanno scelto Enzo Miccio come wedding planner) e oggi hanno due figli, Nicolò (nato a inizio 2021) e Riccardo (lo scorso 10 agosto).

Quest’ultima gravidanza è stata costellata anche da momenti di tensione, soprattutto quando Francesca — presenza costante in tribuna a vedere il marito — venne minacciata e insultata sui social dopo una grande prestazione di Domenico all’Olimpico contro la Roma dello scorso marzo (qualcuno scrisse, riferendosi al figlio in attesa, «Chissà se nascerà, a volte non succede»). Lei sbottò al Corriere: «Sono costretta a nascondere mio figlio. Sono pronta a battermi per far arrivare in Parlamento una proposta di legge in merito alla violenza su Internet».

Gli eccessi in campo

Oggi Berardi è un ragazzo molto sereno, ha limato qualche eccesso caratteriale (in campo) degli anni passati e ha imparato anche a conoscere meglio il suo corpo. Il fantasista più volte dice di essere meno istintivo. E tutto questo gli ha permesso di migliorare sotto ogni aspetto della propria vita. Nei primi 3 campionati di A prende 33 ammonizioni e tre espulsioni, decisamente troppo per un attaccante. Poi la netta inversione di tendenza.

