Estratto dell'articolo di Daniela Polizzi per www.corriere.it

Un investitore istituzionale che, nel ruolo di partner di minoranza, accompagni la crescita veloce del Monza, la squadra fondata nel 1912 che in soli sei anni è passata dal dilettantismo della serie D alla Serie A. […] La riflessione sugli scenari futuri nel calcio è iniziata in casa Fininvest che possiede il club dal 2018, quando la rilevò dalla famiglia Colombo. […]

L’OPERAZIONE

Anche se non c’è ancora un’operazione pronta e le scelte della Fininvest tutte da definire, il mercato si è messo al lavoro per capire quale possa essere lo schema più idoneo per una eventuale operazione che può attrarre gli investitori interessati al business del calcio. Dal loro punto di vista, uno schema percorribile potrebbe passare dall’ingresso in minoranza nel capitale dell’AC Monza attraverso un aumento di capitale riservato, con un’opzione call eventuale per poterla poi acquistare tutta oppure ricedere la quota alla famiglia. […] La guida resterebbe nelle mani del patron Berlusconi e dell’amministratore delegato Galliani, garanzia del successo di un club, protagonisti d’altronde delle vittorie passate del Milan.

I SONDAGGI

Così sono partiti i sondaggi di banche e potenziali investitori che bussano alla porta di Fininvest. E tra gli addetti ai lavori circola da qualche settimana un documento non ufficiale che ha come titolo «AC Monza, Introduction to the potential opportunity». Descrive i risultati raggiunti dal club e il potenziale ancora da esprimere. […]

Fininvest dal suo arrivo ha fatto significativi investimenti per riqualificare e ampliare le strutture. Berlusconi d’altronde, reduce delle vittorie sulla Juve, aveva dichiarato di aver «messo a posto lo stadio con una spesa di 25 milioni. Prima venivano a vederci in 300 ora sono 10mila». […]

I CALCIATORI

Poi, i calciatori. Matteo Pessina, il capitano, brianzolo doc, acquistato lo scorso mercato dall’Atalanta, uno dei giocatori più noti, visto che ha vinto l’Europeo con l’Italia. Quindi Carlos Augusto, esterno sinistro e fin qui una delle rivelazioni del campionato. E ancora il portiere Michele Di Gregorio, grande interprete della vittoria sulla Juve. […] . Attualmente il Monza allenato da Raffaele Palladino è undicesimo in classifica con 29 punti. Dall’arrivo del nuovo allenatore sta disputando un ottimo campionato, dicono gli esperti, e ha chiuso il girone d’andata con il record di punti per un’esordiente assoluta (22) nella lega a venti squadre.

GLI INVESTIMENTI

Il gruppo Fininvest aveva acquistato il 100% della società brianzola il 28 settembre 2018, quando il Monza partecipava al campionato di Serie C (Lega Pro). L’obiettivo è stato fin dagli esordi di scalare le classifiche professionistiche fino alla massima serie. Berlusconi e Galliani lo hanno raggiunto in soli quattro anni. Obiettivi sportivi importanti che hanno richiesto altrettanti investimenti sportivi, di immagine e infrastrutturali: in particolare per ampliare e ammodernare lo stadio e il centro sportivo Monzello (dove si allenano prima squadra e giovanili). Ma, in generale, per sostenere la squadra che ora gioca nella A che ha anche costi superiori.

