BERRETTINI, CHE SFIGA! IL TENNISTA ROMANO HA LA FEBBRE: DOPO MONTECARLO, SALTA ANCHE MADRID. “NEGLI ULTIMI GIORNI HO AFFRONTATO UNO STATO INFLUENZALE CHE ORA SI È TRASFORMATO IN TONSILLITE” - IL SUO OBIETTIVO RESTANO GLI INTERNAZIONALI DI ROMA - BERRETTINI MANCA DAL TORNEO DI CASA DA DUE ANNI ED È UNO DEGLI APPUNTAMENTI A CUI TIENE MAGGIORMENTE. MA SENZA PARTITE DI LIVELLO NELLE GAMBE COME CI ARRIVERA’?

Federica Cocchi per gazzetta.it - Estratti

matteo berrettini

Niente Masters 1000 di Madrid per Matteo Berrettini. Il romano, che ha conquistato da poco il 250 di Marrakech si è cancellato dal torneo spagnolo. Il forfait è stato annunciato dallo stesso tennista azzurro con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Negli ultimi giorni - scrive Berrettini postando una sua foto incappucciato - ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre. Dopo un'altra valutazione oggi, il mio medico mi ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid. Ora il mio obiettivo si sposta sul recupero il più rapidamente possibile e sulla preparazione per Roma".

.

Appena sarà possibile, Berrettini riprenderà la preparazione fisica in vista degli Internazionali, dunque. Matteo manca dal torneo di casa da due anni ed è uno degli appuntamenti a cui tiene maggiormente. Per avere qualche partita nelle gambe, Matteo potrebbe anche chiedere una wild card al Challenger di Cagliari, in programma durante la seconda settimana del Masters 1000 di Madrid e precedente all'inizio del torneo al Foro Italico.

MATTEO BERRETTINI MATTEO BERRETTINI