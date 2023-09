BERRETTINI LASCIA GLI US OPEN IN SEDIA A ROTELLE DOPO LE URLA DI DOLORE SUL CAMPO: VIDEO! L’AZZURRO COSTRETTO AL RITIRO DAGLI US OPEN PER UN INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA IN FORTE DUBBIO PER LA COPPA DAVIS DI METÀ SETTEMBRE – L’EXPLOIT DI MATTEO ARNALDI CHE BATTE IN 5 SET FILS E VOLA AL TERZO TURNO. IL TENNISTA SANREMESE E’ GIA’ VIRTUALMENTE NUMERO 55 DEL MONDO…

Le immagini di Matteo Berrettini che abbandona il campo prima sostenuto a braccia e poi in sedia a rotelle, con la testa china e le mani nei capelli per la disperazione, danno le esatte proporzioni della sfortuna che sembra si diverta a tormentare il tennista romano. Gli ha fatto l'ennesimo sgambetto proprio quando, dopo Wimbledon, aveva dato segnali di ripresa incoraggianti. Invece no, deve fare ancora i conti con la malasorte.

Questa volta è stata una distorsione alla caviglia destra a metterlo ko, costringendolo ad abbandonare gli Us Open e a consegnare il match nelle mani del francese Arthur Rinderknech. Gli esami diagnostici a cui si sottoporrà chiariranno entità del trauma subito all'articolazione (che s'è gonfiata): se c'è interessamento dei legamenti oppure (si spera) è qualcosa di meno grave, così da stabilire anche il lasso di tempo necessario alla eventuale riabilitazione e al recupero.

Una disgrazia per il romano e anche per l'Italia che dal 12 al 17 settembre sarà impegnata in Coppa Davis nella fase a gironi in programma a Bologna: la maglia azzurra e capitan Volandri lo attendono assieme a Bolelli, Fognini, Musetti e a Jannik Sinner per affrontare Canada, Cile e Svezia. Matteo ce la farà? Al solo pensiero sta più male e lo sconforto l'assale. Al momento non può e non riesce a guardare oltre il vetro del centro medico dove i test diranno cosa si è fatto.

ARNALDI

(…) Matteo Arnaldi batte Arthur Fils, un altro Arthur, un altro francese - anzi, la grande speranza francese - in cinque set, i primi cinque set della sua carriera, e non la smette più di sorridere, firmando mille autografi, concedendosi a mille scatti degli spettatori. È al terzo turno degli Us Open, sabato gli tocca Cameron Norrie, un ex top ten, oggi numero 16, e neppure quella, per oggi, sembra una sfida impossibile.

L'altra buona notizia, che non cancella il dramma di Berrettini, è che con lui, oltre a Jannik Sinner, vincitore su Lorenzo Sonego, al terzo turno ci sarà anche Lucia Bronzetti, vincitrice sulla tedesca Eva Lys per 6-3 6-2.

Arnaldi ha 22 anni, viene da Sanremo, da qualche mese è il quinto uomo del nostro tennis, numero 61 prima del torneo, ma ora già virtualmente numero 55. Se il suo coetaneo Sinner a 12 anni era ancora indeciso fra sci e tennis, Matteo, che come Jannik è un tipo concreto, preciso senza essere pedante, poco appariscente ma determinato, aveva una passione per il nuoto.

Alla linea nera di fondovasca, alla fine. ha preferito le righe bianche del campo, sostenuto (anche economicamente) dalla famiglia, seguito amorosamente da coach Petrone, ispirato da Djokovic, il suo idolo. E consigliato dal suo 'quasi' concittadino Fabio Fognini: «Lui è di Arma di Taggia, è diverso!», ha precisato qualche tempo fa. «Come tennis io e Fabio non ci assomigliamo, ma mi ha sempre dato buoni consigli. E poi tifiamo tutti e due Inter, anche se io al calcio preferisco le Ferrari e le moto».

L'anno scorso Matteo si era fatto notare agli Internazionali, quest'anno ha battuto Ruud a Madrid e lì si è capito che il ragazzo non scherzava, con quel suo tennis lineare ma efficace, che gli sta bene addosso. Alla vigilia Fils, 19 anni, già numero 48 Atp, era favorito. Matteo ha saputo rimontare il primo set perso, andare avanti due a uno, e riprendersi di nuovo il match dopo il ritorno del francese, con qualche brividino nel finale. Dopo la pasta in bianco della vigilia, può concedersi una carbonara.

«Aspettavo di fare questa partita al quinto, finalmente è arrivata», dice intervistato da SuperTennis. «Ho giocato un buonissimo match, Fils lo conosco, l'avevo affrontato a Madrid quest'anno nelle qualificazioni, e spero che ne giocheremo altre così. Qui le energie non finiscono mai, c'è troppo pubblico, ci sono troppe cose, spero ce ne siano ancora per i prossimi turni. C'è tanto lavoro dietro questo risultato, ho iniziato la stagione da numero130-140 del mondo, abbiamo fatto tanti passi avanti e mi sto adattando bene al circuito Atp. Sto alzando il mio livello ed è questo quello che conta. E contro Norrie spero di giocare la mia partita migliore». Italia-Francia finisce 1-1, ed è un risultato agrodolce. Che strappa un sorriso, e insieme ti fa male al cuore.

