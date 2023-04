29 apr 2023 11:34

A BERRETTINI SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE – SENTITE IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS ANGELO BINAGHI: “SINNER È UN ESEMPIO STRAORDINARIO, DIFFICILMENTE HO TROVATO UN PROFESSIONISTA COSÌ DETERMINATO DA ANTEPORRE IL TENNIS A QUALSIASI ALTRA COSA. È IL CAMPIONE IDEALE CHE IN ITALIA NON È MAI ARRIVATO” – BERRETTINI? NON GIOCARE GLI INTERNAZIONALI PER LUI È UNA FERITA DIFFICILE DA RECUPERARE – NADAL? SO CHE SI STA ALLENANDO PER ROMA – Al FORO QUEST’ANNO DEVE VINCERE UN ITALIANO” (L’HA DECISO LUI?)