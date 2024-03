BERRETTINI SI FERMA SUL PIU’ BELLO – NELLA FINALE DEL CHALLENGER DI PHOENIX IN ARIZONA IL TENNISTA ROMANO, PRECIPITATO AL NUMERO 142 DEL RANKING ATP, SI ARRENDE A NUNO BORGES (NUMERO 60 AL MONDO): 7-5 7-6 - "SONO CONTENTO DI ESSERE TORNATO. CRESCO PARTITA DOPO PARTITA" - ORA PER “BERRETTO” IL TORNEO DI MIAMI…

MATTEO BERRETTINI

Si ferma sul più bello Matteo Berrettini, battuto 7-5 7-6 nella finale del Challenger 175 di Phoenix in Arizona, da Nuno Borges , portoghese numero 60 al mondo che conferma il titolo del 2023. Il trofeo non è arrivato, Berrettini ha mostrato ancora ruggine e polvere, ma non sul cuore che ha messo in campo dal primo all'ultimo match di questa settimana: "Sono contento di essere tornato - ha detto il finalista di Wimbledon 2021 -, ma sono triste per aver perso.

Pian piano il mio livello è cresciuto, partita dopo partita. Sto lavorando duro insieme al mio team, ed è bello essere di nuovo in campo. Penso che con la squadra siamo partiti bene. Un torneo e una finale...". Ora per il romano il viaggio a Miami dove giocherà in tabellone con il ranking protetto.

