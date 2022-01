BERRETTINI NELLA STORIA! DEMOLISCE CARRENO BUSTA IN TRE SET E CONQUISTA I QUARTI DELL'AUSTRALIAN OPEN - È IL PRIMO ITALIANO NELLA STORIA DEL TENNIS A RAGGIUNGERE I QUARTI DI FINALE IN TUTTI I TORNEI DEL GRANDE SLAM - PER SOGNARE LA SEMIFINALE DOVRÀ PASSARE DALLA PROVA MONFILS, RINATO DOPO IL MATRIMONIO CON ELINA SVITOLINA – BENE NADAL, FUORI ZVEREV…

Federica Cocchi per gazzetta.it

Avete bisogno di aggiornare i libri di storia del tennis? Nessun problema, ci pensa Matteo Berrettini da Roma. Il numero 1 italiano supera lo spagnolo Pablo Carreno Busta in tre set 6-4 7-6 6-4 (con 28 ace) e si accomoda ai quarti di finale dell'Australian Open. È il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam.

Per sognare la semifinale dovrà passare dalla prova Monfils, il francese che sembra rinato dopo il matrimonio con Elina Svitolina e stamattina ha superato il serbo Kecmanovic. Intanto, Matteo, ritocca il best ranking superando lo sconfitto Rublev e piazzandosi al 6° posto.

Grande equilibrio fino al delicato 5-4 con lo spagnolo avanti e Berrettini che serve per non cedere il 1° set Berrettini. Subito sotto 0-15, Matteo recupera immediatamente grazie a un servizio a 218 km orari e si rimette in corsa sul 5-5. Il momento è propizio e il martello è caldo, arriva un grande game di risposta di Berrettini che sfrutta anche due aiuti del nastro e allunga 0-40. Un dritto fuori di Carreno gli consegna il vantaggio, 6-5. ma non è finita, Carreno risponde subito bene e va 0-15. Berrettini spara due ace di fila (uno a 213 km/h) per il 15-30. Serve la seconda e permette allo spagnolo di portarsi 30-30. Una volée in rete porta Pablo alla palla del controbreak. Altro ace: 40-40. Il quarto ace del game è un set point. E Berretto va al riposo sull' 1-0.

Secondo set che si apre subito con tre palle break per il nostro numero 1, che però non riesce a sfruttarle. Continua a essere aggressivo l'italiano che cerca di infilarsi nelle insicurezze di Carreno che cala anche al servizio e offre il fianco più volte senza che il nostro però ne approfitti. Il martello non tradisce, gli ace piovono dal cielo, ma manca il colpo del k.o. che arriva nel 9° game con una palla break che lo avrebbe mandato a servire per il set. E invece deve servire sul 5-4 dell'altro. Momento delicatissimo che Berrettini decide di togliersi subito dai piedi: 3 ace (siamo a 16). Ma un doppio fallo e un gratuito di dritto rimettono l'altro in corsa.

Si va al tie break che il nostro gioca con sicurezza portando a casa anche il secondo set con il pallottoliere di ace che arriva a 22.Nel terzo set parte subito forte l'allievo di Santopadre. Si fa pericoloso nel quarto game, che va ai vantaggi quattro volte, ma Carreno non vuole ancora deporre le armi. Rischia il nostro nel 7° gioco quando si trova 30-30, ma tiene la testa nel match e va 4-3. Sul 5-4 Berrettini, lo spagnolo cede la battuta. Matteo è ai quarti.

