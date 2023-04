BIANCONERO AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE! - INCIDENTE STRADALE PER IL DIFENSORE DELL'UDINESE, DESTINY UDOGIE: LA SUA AUTO E' ANDATA A SBATTERE CONTRO I TAVOLINI DI UN BAR NEL CENTRO DELLA CITTÀ, PROVOCANDO PARECCHI DANNI - IL CALCIATORE, CHE NON HA RIPORTATO FERITE, È STATO SOTTOPOSTO ALL'ALCOL TEST - NON È IL PRIMO GIOCATORE DELL'UDINESE A SEMINARE IL PANICO PER LA CITTÀ CON L'AUTO: L'AUTUNNO SCORSO BRANDON SOPPY (ORA ALL'ATALANTA) SI RIBALTÒ CON LA SUA MACCHINA, MENTRE IL BRASILIANO WALACE…

DESTINY UDOGIE

Forse sarebbe stato meglio mandarli davvero in ritiro... Perché all’Udinese i calciatori qualche problema con le auto lo hanno. Dopo Soppy e Walace, stanotte è toccato a Destiny Udogie, esterno sinistro ventenne che dalla prossima stagione giocherà al Tottenham che lo ha comprato per 20 milioni di euro lasciandolo in prestito in Friuli.

INCIDENTE DESTINY UDOGIE

COSA È SUCCESSO

Il calciatore bianconero in piena notte è andato a urtare violentemente alla guida della sua Mercedes Gle i tavoli del White Bar in via Deciani, in centro città, causando parecchi danni. I carabinieri hanno già effettuato tutti gli accertamenti. [...] Il calciatore non è stato portato in ospedale, ma è stato sottoposto ad alcool test. Non ha comunque avuto traumi fisici. Ma ha anche sfondato il finestrino dell’auto che ha danneggiato. [...]

walace udinese

I PRECEDENTI DI SOPPY E WALACE

In autunno l’altro esterno, il francese Soppy, ceduto all’Atalanta, aveva avuto qualche problema di parcheggio sempre in centro e l’auto gli fu ritirata, mentre l’11 ottobre un altro brutto incidente per il centrocampista brasiliano Walace, sempre in piena notte, fu salvato dalla struttura della sua Audi. Urtò un marciapiede in viale Venezia e uscì miracolosamente illeso, estratto da un passante dalla sua auto. [...]

