4 ago 2023 18:48

LE BIG D'EUROPA PUNTANO UN MILIARDO DI EURO SUL SOGNO CHAMPIONS – MENTRE I CLUB ITALIANI COMPRANO GIOCATORI AL “DISCOUNT” E PENSANO A INCASSARE, BAYERN, PSG, REAL E LE QUATTRO BIG INGLESI HANNO GIÀ SGANCIATO 960 MILIONI COMPLESSIVI PER GRANDI COLPI – L'ARSENAL HA ROVESCIATO SUL TAVOLO 231 MILIONI: 116 PER RICE, 75 PER HAVERTZ, 40 PER TIMBER – IN BAVIERA STA PER ARRIVARE KANE PER 100 MILIONI, DOPO KIM PAGATO 50 – E CON MBAPPÉ IN BILICO…