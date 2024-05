BIG PARMA! - I DUCALI TORNANO IN SERIE A DOPO 3 ANNI: LA SQUADRA ALLENATA DA FABIO PECCHIA HA CONQUISTATO LA PROMOZIONE GRAZIE AL PAREGGIO CONTRO IL BARI - I GIALLOBLU' NON HANNO AVUTO MOLTI RIVALI, CON 21 VITTORIE, 11 PAREGGI E 4 SCONFITTE: SI GIOCHERANNO IL PRIMO POSTO CON IL COMO (INDIETRO DI TRE PUNTI) - PECCHIA SPECIALISTA NELLE PROMOZIONI, DOPO QUELLE CON LA CREMONESE NEL 2022 E CON L’HELLAS VERONA NEL 2017…

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

È il Parma la prima squadra ufficialmente promossa in Serie A in questa stagione. Nella festività dedicata ai lavoratori, che ha fatto da cornice alla 36esima e terz’ultima giornata del campionato di Serie B, è bastato un pareggio in trasferta contro il Bari (grazie anche alla contemporanea sconfitta del Venezia sul campo del Catanzaro) per festeggiare aritmeticamente la promozione. Gli emiliani tornano nella massima serie dopo tre anni di assenza.

Il Parma, quest’anno, non ha avuto molti avversari e con un bilancio di 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte è riuscita piano piano a staccare tutte le altre rivali. Soltanto il Como, indietro di tre punti e attualmente fermo a quota 71, è stato in grado di tenere testa: le due squadre si giocheranno il primo posto in classifica ma gli emiliano godono di una situazione più favorevole in virtù degli scontri diretti (una vittoria e un pareggio).

Deus ex machina del ritorno in A è stato Fabio Pecchia, l’allenatore che non sembra avere concorrenza quando si parla di promozioni. Pecchia, infatti, è alla terza salita dopo quelle conquistate con la Cremonese nel 2022, dalla quale si era separato immediatamente, e con l’Hellas Verona nel 2017. […]

