BOBO VIERI METTE GLI SCI E VIENE GIU’ UNA VALANGA DI PERNACCHIE E PERCULATE – TOTTI: “MA CHE HAI MESSO LA RETROMARCIA??” – L’EX JUVE MORENO TORRICELLI: “BENE MA NON BENISSIMO” - BRUNO CONTI: “ALTRO CHE TOMBA” – MAX BIAGGI: “C’È DEL POTENZIALE” - L’EX DG DELLA FEDERCALCIO VALENTINI: “LO SPAZZANEVE NON SI FA PIU’ DA 30 ANNI” – LA RISPOSTA DI BOBONE: “TUTTI A PARLARE DI SCI QUANDO NON CAPISCE UN CAZZO NESSUNO” - VIDEO STRACULT-
PER LA MORTE DI ALEXEY NAVALNY IL MONDO PUNTA IL DITO ACCUSATORIO SU PUTIN. MA LA SCOMPARSA DEL DISSIDENTE È LA PEGGIORE NOTIZIA CHE POTESSE CADERE SULLA TESTA DI "MAD VLAD" - E' INFATTI POLITICAMENTE INCONCEPIBILE, A UN MESE DALLE PRESIDENZIALI IN RUSSIA, ASSASSINARE IL SUO NEMICO GIURATO E CORRERE IL RISCHIO DI ALIENARSI IL CONSENSO POPOLARE, GIÀ FORTEMENTE MINATO DA DUE ANNI DI SANZIONI E MORTI PER LA GUERRA IN UCRAINA – PER SCACCIARE LE ACCUSE, IL CREMLINO POTREBBE PROCEDERE A UN’AUTOPSIA SOTTO IL CONTROLLO DI OSSERVATORI INTERNAZIONALI, COME A DIRE: “NON SIAMO STATI NOI” - CERTO, DOPO ANNI DI CARCERE DURO, SEVIZIE, AVVELENAMENTI, QUANTO POTEVA RESISTERE IL POVERO NAVALNY?
FLASH! - COSA CI FACEVANO, OGGI, ANTONIO TAJANI E GIANNI LETTA A PRANZO A CASA DI MARINA BERLUSCONI IN CORSO VENEZIA, A MILANO? - AVRANNO PARLATO ANCHE DELLA VEDOVA MORGANATICA, MARTA FASCINA? L'EX COMPAGNA DI SILVIO BERLUSCONI SEMBRAVA AVER RIPRESO IL SUO POSTO DI LAVORO, ALLA CAMERA DEI DEPUTATI, DOPO ESSERE STATA AVVISTATA A ROMA NEI GIORNI SCORSI. E INVECE S'E' APPALESATA NELLA CAPITALE SOLO PER SPINGERE UN SUO UOMO (STEFANO BENIGNI) AL POSTO DI SCHIFANI COME VICE DI TAJANI...
DAGOREPORT! - AVVISATE LA MELONA DI TENERE SOTTO OSSERVAZIONE LO STATO NEUROLOGICO DI SALVINI: SE ALLE EUROPEE DEL 9 GIUGNO LA LEGA, COME RILEVANO I CRUDELI SONDAGGI, CROLLASSE AL 7% (E SUBISSE L'UMILIANTE SORPASSO DI FORZA ITALIA), PRIMA DI ESSERE SFIDUCIATO DAL CONSIGLIO DEL CARROCCIO, IL “CAPITONE” POTREBBE TENTARE UN PAPEETE BIS: UN SALVATAGGIO DISPERATO DELLA SUA LEADERSHIP TOGLIENDO LA FIDUCIA AL GOVERNO DUCIONI - UN FILM GIÀ VISTO QUANDO SALVINI, ANGOSCIATO DAL SORPASSO DI FDI, IN DUPLEX CON BERLUSCONI-RONZULLI, FECE SALTARE IL GOVERNO DRAGHI E TRASCINÒ IL PAESE ALLE URNE - LE TRAME DEL "CAPITONE" CON RENZI, MENTRE RISBOCCIA LA VECCHIA LIAISON PER CONTE - DOPO LE EUROPEE, SALVO FRATELLI D'ITALIA, NULLA SARÀ COME PRIMA. NON SOLO IN ITALIA: GLI EURO-POTERI HANNO TANTI MODI PER INTRALCIARE LA DUCETTA E IL SUO CAMALEONTISMO...
DAGOREPORT! – DOPO UN ANNO E MEZZO DI GOVERNO LA DUCETTA NON HA ANCORA IMPARATO COME SI GOVERNA: ANDARE ALLO SCONTRO FRONTALE CON IL DEEP STATE PUÒ FARLE MOLTO MALE - IL NUOVO SGARBO DI FITTO ALLA CORTE DEI CONTI: NOMINA IL SUO AMICO MANFREDI SELVAGGI, CHE MANCO SA BENE L'INGLESE, PER LA CORTE DEI CONTI EUROPEA - L'IRA DELLA CORTE DEI CONTI CHE AVEVA INDICATO DUE NOMI PERFETTI, TRA CUI QUELLO DI MARIA RUCIRETA, CON DIECI ANNI ALLA SPALLE DA CAPO DI GABINETTO PROPRIO ALLA CORTE EUROPEA – FRATELLI D'ITALIA SE NE FREGA DELLE INCHIESTE SU GAETANO CAPUTI: NON E' CONSIDERATO "DI DESTRA" MA UNO DELLA CASTA SPONSORIZZATO DA UN EX DI FINI...
DAGOREPORT - IN RAI SI E’ APERTA LA BATTAGLIA DEFINITIVA: GIAMPAOLO ROSSI VERSUS ROBERTO SERGIO - UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA IN VISTA DELL’ASSEMBLEA DI APRILE QUANDO L’AD SERGIO CHIEDERÀ L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO. UNA VOLTA FIRMATO E CONTROFIRMATO, LA PALLA PASSA AL MINISTRO GIORGETTI, IN QUANTO LA RAI È UNA SOCIETÀ PER AZIONI PARTECIPATA AL 99,56% DAL MEF E ALLO 0,44% DALLA SIAE - QUEL CAVALIER TENTENNA DI GIORGETTI DARÀ SUBITO IL VIA PER L’ELEZIONE DI UN NUOVO CONSIGLIO IL QUALE NOMINERÀ AD E PRESIDENTE, COME VUOLE GIORGIA MELONI? OPPURE DARÀ RETTA AL SUO CAPITANO SALVINI RINVIANDO LA PRESA DI POTERE DI FRATELLI D'ITALIA E POSTICIPANDO IL NUOVO CDA A DOPO LE EUROPEE?