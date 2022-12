FLASH! - LA GITA A WASHINGTON DI ZELENSKY E' STATA CHIESTA DA BIDEN PER COINVOLGERE EMOTIVAMENTE I REPUBBLICANI PER GLI AIUTI MILIARDARI A FAVORE DELL'UCRAINA, CHE SARANNO VOTATI A META' GENNAIO E I REPUBBLICANI HANNO LA MAGGIORANZA ALLA CAMERA. TANT’È CHE KEVIN MCCARTHY, IL LEADER DEI CONSERVATORI IN PREDICATO A PRENDERE IL POSTO DI SPEAKER DI NANCY PELOSI, ERA ASSENTE AL DISCORSO DI ZELENSKY, POI È RIAPPARSO PER DICHIARARE CHE ''CI SONO MOLTE ALTRE PRIORITÀ IN CASA. BISOGNA QUINDI PENSARCI I DUE VOLTE…''