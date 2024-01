BOMBER SOTTO LE BOMBE - LA NAZIONALE DI CALCIO PALESTINESE HA RAGGIUNTO GLI OTTAVI DI FINALE DELLA COPPA D'ASIA IN QATAR PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA - NONOSTANTE DIVERSI CALCIATORI E MEMBRI DELLO STAFF ABBIANO PERSO I LORO CARI DURANTE LA GUERRA, LA SQUADRA STA STRAVOLGENDO TUTTI I PRONOSTICI (E' 99ESIMA NEL RANKING MONDIALE) ED È DIVENTATA UNA DELLE PIU' POPOLARI ANCHE TRA I TIFOSI RIVALI...

Estratto dell'articolo di Nello Del Gatto per “la Stampa”

Per la prima volta nella sua storia, la nazionale di calcio palestinese ha raggiunto gli ottavi di finale della Coppa d'Asia a Doha, in Qatar, battendo Hong Kong per 3-0, mancando di poco il secondo posto nel girone. […] Diversi calciatori e membri dello staff palestinese, infatti, hanno perso alcuni loro cari nel conflitto in corso tra Israele e Gaza, che dura ormai da oltre 100 giorni[…] il superamento storico del turno […] è stato salutato dai tifosi in Cisgiordania, dove il calcio è molto seguito.

I giocatori hanno dichiarato che, nonostante il periodo molto difficile, il loro intento è quello di dare un po' di divertimento, svago e conforto al popolo palestinese. […]. Il piccolo stadio Al-Duhail di Doha, che può ospitare al massimo 10 mila spettatori, era tutto uno sventolare di bandiere palestinesi e kefiah. Bisognerà attendere ancora per sapere se la nazionale del mister tunisino Makram Daboub incontrerà l'Indonesia o l'Australia.

Non ha giocato per un infortunio, invece Ataa Jaber, calciatore arabo israeliano che ha da poco scelto la nazionale palestinese. Dopo essere stato il capitano della nazionale israeliana Under 21 e aver giocato nel Maccabi Haifa del campionato del Paese ebraico, l'anno scorso il centrocampista difensivo ha deciso di vestire i colori della nazionale palestinese. La scelta ha fatto infuriare il ministro israeliano dello sport Miki Zohar che, a novembre, in piena guerra a Gaza, ha chiesto che la cittadinanza israeliana del centrocampista difensivo, che ora gioca in Azerbaijan, venisse ritirata.

Questo perché durante una partita contro il Libano a novembre della sua nuova nazionale, Jaber ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di Gaza, esprimendo, secondo il ministro, vicinanza ad Hamas. La nazionale di calcio palestinese deve spesso fare i conti con le restrizioni israeliane. Non a caso molti dei suoi calciatori hanno anche altri passaporti o giocano all'estero, perché è molto difficile ottenere i visti. Per questo, anche le partite in casa si svolgono spesso in campi neutri all'estero. […]

