BONI, NON FAMO ‘A CURVA SUD – CLAMOROSO IN AULA GIULIO CESARE: DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE PARTE L'INNO DELLA ROMA A TUTTO VOLUME IN VISTA DELLA SUPER SFIDA DI MANCHESTER. LA PROPOSTA DI SUONARE “ROMA ROMA ROMA” DI ANTONELLO VENDITTI È PARTITA DA DAVIDE BORDONI, CONSIGLIERE LEGHISTA (... ALTRO CHE ROMA LADRONA) – VIDEO

Consiglio comunale, l'inno della #Roma a tutto volume prima della super sfida di Manchester https://t.co/zN2G6h097G — Leggo (@leggoit) April 29, 2021

Ernesto De Franceschi per leggo.it

Stadio Olimpico, curva sud? No, aula Giulio Cesare del Campidoglio. Una location decisamente insolita per l'inno ufficiale della Roma che oggi pomeriggio è stato suonato a tutto volume durante la seduta del consiglio comunale capitolino. Il tutto in vista della partita della vita per i giallorossi, quella che si gioca stasera all'Old Trafford contro il Manchester United, semifinale di andata dell'Europa League.

La proposta di suonare l'inno “Roma Roma Roma” di Antonello Venditti è partita dal consigliere leghista (... altro che Pontida) Davide Bordoni e pare sia stata subito accolta con un sì collettivo, compreso quello del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito. E, così, prima di trattare delibere e temi ben importanti sulla capitale, tutti a fare video col cellulare ascoltando l'inno della Roma a tutto volume. Scene mai viste con commenti da stadio in sottofondo. Che sia di buon auspicio per il match che attende la squadra di Fonseca in serata nel mitico Old Trafford?

