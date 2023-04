DA BONIEK AL RITORNO DI GANDINI, I FRIEDKIN CERCANO IL SOSTITUTO DELL’EX CEO PIETRO BERARDI - SI FANNO ANCHE I NOMI DI NEPI, DIRETTORE GENERALE DI "SPORT E SALUTE" E CANDIDATO ALLA PROMOZIONE DA AMMINISTRATORE DELEGATO. IN CORSO DI VALUTAZIONE ANCHE LA PROMOZIONE DI WINDELL, DIRETTORE COMMERCIALE DEL CLUB GIALLOROSSO…

Da romanews.eu

dan ryan friedkin

La Roma, con un comunicato sui propri profili social, ha sollevato dall’incarico l’ormai ex CEO Pietro Berardi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Friedkin starebbero già cercando il suo sostituto. La proprietà, in base a quanto emerso, cerca una figura che sia in grado di occuparsi anche del lato tecnico e sportivo: proprio per questo, tra gli indiziati per sostituire Berardi, ci sarebbe Zibi Boniek.

Oltre all’attuale Vicepresidente della UEFA, tra i nomi più caldi ci sono anche Umberto Gandini, alla guida della Lega Basket di Serie A. Si fanno poi i nomi di Nepi, direttore generale di Sport e Salute e candidato alla promozione proprio da amministratore delegato, così come di Cozzoli, l’attuale presidente e a.d. dello stesso organismo. In corso di valutazione anche la promozione di Windell, direttore commerciale.

mourinho friedkin FRIEDKIN GUALTIERI

friedkin