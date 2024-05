LA BONONA DEL FORO! LA BOMBASTICA MODELLA PAIGE LORENZE E’ IL COLPO PIU’ BELLO DI TOMMY PAUL. LA FIDANZATA DEL TENNISTA AMERICANO, SEMIFINALISTA DEGLI INTERNAZIONALI, HA FATTO GIRARE LA TESTA AI PIPPAROLI DEL FORO - “TOMMY HA DOVUTO FARE UN PERCORSO PIÙ LUNGO DI ALTRI PER ARRIVARE DOVE È ADESSO” (IN PASSATO PAUL HA AVUTO PROBLEMI CON L'ALCOL) – JARRY E TABILO IN SEMIFINALE: ERANO DAI TEMPI DEGLI INTI-ILLIMANI E DI MARCELO RIOS CHE NON C’ERANO TUTTI QUESTI CILENI A ROMA… - VIDEO

Era dai tempi degli Inti-Illimani e di Marcelo Rios che non c’erano tutti questi cileni a Roma. La battuta gira nei viali del Foro Italico dopo la vittoria di Nicolas Jarry in rimonta su Tsitsipas. In semifinale, insieme all’altro cileno Tabilo che affronterà il favoritissimo Zverev, troviamo anche il lungagnone nipote di quel Jaime Fillol, in campo nel 1976 a Santiago del Cile nella finale di Davis contro Panatta e compagni.

Jarry incontrerà l’americano Tommy Paul che ha superato Hurkacz in cima a una partita di tennis-ciapanò piena di break, errori e nastri killer. Grande storia quella del tennista ribelle del New Jersey che in passato è stato frenato da problemi di alcol e più di recente da un infortunio alla caviglia. Il suo dichiarato e esibito tifo per la Lazio ha acceso il clima da derby perenne sugli spalti anche se il suo colpo più bello resta la fidanzata, la bombastica modella Paige Lorenze.

Capelli biondi, occhi azzurri, fisico da Barbie-atleta scolpito anche grazie allo sci, l’influencer ha fatto girare la testa ai pipparoli del Foro Italico. Come testimoniano le foto che posta sui social, lei segue da vicino, e talvolta con una birretta in mano, partite e allenamenti del partner: “Tommy ha dovuto fare un percorso più lungo di altri per arrivare dove è adesso". In caso di finale, un piccolo brindisi con la sua metà potrebbe concederselo. Cheers!

