BONUCCI DICE ADDIO ALLA NAZIONALE? IL DIFENSORE DELLA JUVE DOPO IL PASTICCIACCIO CON LA SPAGNA PUNGE MAX ALLEGRI (“GIOCARE POCO NON MI AIUTA) E NON ESCLUDE DI SALUTARE L’AZZURRO DOPO LA FINALINA DI DOMENICA CON L’OLANDA – IL MESSAGGIO DA "MACHO" SU INSTAGRAM: “CHI HA PAURA DEL GIUDIZIO DEGLI ALTRI NON È UN UOMO. IO PENSO GIÀ ALL’ALLENAMENTO DI DOMANI”

"Non giocare non fa mai bene a nessuno. Adesso c'è la gara da preparare contro l'Olanda. Vedremo cosa deciderà il mister, poi faremo delle valutazioni tutti quanti in vista dei prossimi mesi": queste le parole del capitano Leonardo Bonucci dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Nations League. Parole che potrebbero far pensare a un addio all'azzurro dopo il match di domenica. Il difensore della Juventus sinora ha giocato 121 volte con la Nazionale (di cui 25 da capitano), segnando 8 reti: due grandi delusioni con le mancate qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022 ma la grande gioia della vittoria a Euro 2020.

Eccomi qui.

Un appuntamento che conosco bene.

Un momento a cui non intendo sottrarmi.

So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare ma so anche quanto la consapevolezza possa aiutare a guardare avanti certi delle fondamenta che ci sostengono.

Il lavoro e la passione che mi hanno sempre contraddistinto non si faranno scalfire dai giudizi del momento.

So chi sono e che gioco è questo.

Ho sempre rispettato le opinioni di tutti ma ho sempre guardato avanti, consapevole che niente è facile nella vita e niente viene regalato nel calcio. Ho ottenuto tutto lavorando quotidianamente, con sacrificio e umiltà. E sarà così anche domani, dopodomani, perché chi ha paura del giudizio degli altri non è un Uomo.

Io penso già all’allenamento di domani.

Grazie a tutti i miei compagni che insieme a Me hanno lottato e stasera la fortuna non è stata la nostra compagna di battaglia.

Forza Azzurri.