Lasciare la Germania per provare a tornarci in estate con la maglia azzurra. Leonardo Bonucci fa saltare il banco e si gioca il jolly per non perdere definitivamente la Nazionale nell’anno degli Europei: per questo ha scelto di ripartire dalla Turchia, dopo la breve e infelice esperienza all’Union Berlino, e ha trovato nel Fenerbahce il club giusto per giocare con continuità. […]

Dopo la clamorosa rottura con la Juventus in estate, con l’ex capitano a fare causa al club per cui ha giocato 502 partite vincendo 17 trofei, Bonucci sembra aver perso la bussola. Voleva ancora giocare in Champions e così negli ultimi giorni del mercato estivo è finito nella capitale tedesca, dove ha collezionato solo 10 presenze in quattro mesi (tre europee) con 8 sconfitte quando è stato impiegato.

[…] Ha provato a rientrare in Italia, ma l’ipotesi Roma non è decollata per l’opposizione dei tifosi giallorossi e anche l’idea di vestire la maglia del Genoa è tramontata in fretta per età e costi. […] Quello di Bonucci non è un salto nel vuoto, visto che nella Super Lig ci sono tanti ex giocatori di Serie A e altri 7 italiani: da Balotelli a Macheda, senza dimenticare il neo ct turco Montella, mentre c’è una colonia tricolore al Karagumruk con Sturaro, Lasagna, Biraschi e Ceccherini. Contratto fino a giugno e poi si vedrà. […]

