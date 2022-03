BORN TO BE ABRAHAM: LA ROMA SUPERA 1-0 L’ATALANTA E L’AGGANCIA MOMENTANEAMENTE AL 5° POSTO (GASP HA UNA PARTITA IN MENO) GRAZIE A UNA RETE DEL CENTRAVANTONE INGLESE SU ASSIST DI ZANIOLO: E’ IL VENTESIMO CENTRO STAGIONALE PER ABRAHAM – PRIMO TEMPO SONTUOSO DI ZALEWSKI CHE POI ESCE PER INFORTUNIO. E’ LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER FOTI, IL VICE DI MOURINHO CHE HA SOSTITUITO LO SPECIAL SQUALIFICATO IN PANCHINA - SI TORNA A PARLARE DEL RITORNO IN SOCIETA' DI TOTTI (PRESENTE IN TRIBUNA CON IL FIGLIO MENTRE NOEMI ERA A 60 METRI DA LUI CON LE AMICHE)

Da gazzetta.it

roma atalanta abraham zaniolo

Seconda vittoria di fila per la Roma che con una buona condotta di gara supera 1-0 e raggiunge al quinto posto l’Atalanta, anche se i bergamaschi hanno una gara da recuperare. Non è stato un pomeriggio dalle grandi emozioni, ma alla fine il match-winner è stato il solito Tammy Abraham che al 33’ del primo tempo è stato bravo a finalizzare un assist di Zaniolo (per l’inglese si tratta del 20° centro stagionale).

roma atalanta abraham

La reazione della squadra di Gasperini non è stata intensa come ci si aspettava, soprattutto nella ripresa non è mai arrivata dalle parti di Rui Patricio la spinta giusta per cercare il pari, anzi è stata più volte la Roma a cercare il raddoppio. Nei minuti finali del recupero espulsi per doppia ammonizione De Roon e Mkhitaryan. Finisce 1-0, seconda vittoria di fila per i giallorossi, come a La Spezia sempre con Abraham goleador.

TOTTI

Da corrieredellosport.it

roma atalanta totti e il figlio cristian

Francesco Totti non se ne perde più una. L'ex capitano giallorosso anche stasera è presente allo stadio Olimpico per assistere al match della squadra di Mourinho contro l'Atalanta. Come nell'ultima partita giocata in casa contro il Verona, è in tribuna insieme a un'altra bandiera della Roma: Daniele De Rossi, oggi insieme al ct Mancini per visionare i giocatori convocati li per i playoff.

Totti, in tribuna insieme al figlio Cristian, è in ottimi rapporti con la società giallorossa, più volte ha parlato allo stadio con il presidente Friedkin e la dirigenza: chissà che in futuro non possa tornare a Trigoria con un ruolo da dirigente.

roma atalanta zalewski roma atalanta abraham zaniolo roma atalanta foti