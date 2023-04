4 apr 2023 13:24

UNA BOTTA AL BARCELLONA E UNA ALLA JUVENTUS: IL VELENO DI CEFERIN CONTRO I CLUB DELLA SUPERLEGA – IL PRESIDENTE DELLA UEFA FA CAPIRE CHE I BLAUGRANA RISCHIANO GROSSO PER IL “CASO NEGREIRA”, IL VICEPRESIDENTE DEGLI ARBITRI SPAGNOLI STIPENDIATO DAI CATALANI: “NON HO MAI VISTO UNA COSA COSÌ NEL CALCIO. PER NOI NULLA È PRESCRITTO” – CEFERIN POI SPARA A ZERO SULLA JUVENTUS: “LA STORIA DEI BIANCONERI DOVEVA FINIRE COME È FINITA PERCHÉ TUTTO ERA SBAGLIATO…”