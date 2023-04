LA BOXE È UNO SPORT PER BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI – GERVONTA DAVIS HA VINTO LA SFIDA PIÙ ATTESA DEI PESI LEGGERI, SUL RING DI LAS VEGAS: AL SETTIMO ROUND HA MANDATO K.O. RYAN GARCIA, PER TUTTI “KING” – DAVIS, DETTO “TYSON” PER LA CAPACITÀ DI METTERSI NEI GUAI CON LA GIUSTIZIA E DI RIFILARE GANCI DEVASTANTI, AVEVA PROMESSO DI SPACCARE LA MASCELLA ALL’AVVERSARIO E… – VIDEO!

Estratto dell’articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

GERVONTA DAVIS METTE KO KING RYAN GARCIA

Sul ring di Las Vegas, nella sfida più attesa dei pesi leggeri della boxe, trionfa il cattivo. È la vittoria di Gervonta Davis, per tutti «Tyson», soprannome che gli è stato affibbiato sia per la sua naturale capacità di mettersi nei guai con la giustizia sia per la forza devastante dei suoi pugni, che batte al settimo round Ryan Garcia, per tutti “King” e per tutti quello bello, ricco e amato dalla maggior parte delle persone.

Già nel secondo round, infatti, Davis con un gancio sinistro ha mandato Garcia una prima volta al tappeto. Nel settimo, invece, Garcia non ha potuto nulla davanti un altro sinistro di Davis, stavolta al fianco. Il colpo del k.o.: Garcia si è piegato, ha atteso il conteggio dell’arbitro piegato su se stesso, non si è rialzato prima del dieci.

GERVONTA DAVIS CONTRO RYAN GARCIA

Così alla T-Mobile Arena di Las Vegas ha vinto il cattivo, colui che ne ha combinate fin troppo fuori dal ring e che mostra con esagerazione la sua ricchezza: piccoli diamanti incastonati tra i denti, collane e orologi molto costosi.

Alla vigilia aveva detto che avrebbe rotto la mascella all’avversario. Per fortuna di Garcia non è accaduto, ma sono parole che fanno capire l’impeto di Davis, che aveva tutta la voglia di prendersi la scena e mettersi alle spalle gli ultimi guai.

GERVONTA DAVIS METTE KO KING RYAN GARCIA

Come l’arresto a dicembre in Florida con l’accusa di violenza domestica ai danni della sua ex compagna. O anche quello di febbraio quando si è dichiarato colpevole di quattro reati stradali. […]

