30 mag 2024 13:18

BRIATORE TORNA IN PISTA! ARRIVANO CONFERME SUL SUO RITORNO COME SUPERVISORE DEL TEAM ALPINE CHE IN 8 GARE DEL MONDIALE HA RACCOLTO SOLO DUE PUNTI – LA SCUDERIA FRANCESE: “SIAMO IN CONTATTO CON NUMEROSI ESPERTI DEL SETTORE AL FINE DI MIGLIORARE LE PRESTAZIONI. NON POSSIAMO COMMENTARE QUESTIONI INDIVIDUALI…” – NON SI ESCLUDE CHE BRIATORE DOPO IL RILANCIO POSSA FAVORIRE UN PASSAGGIO DI MANO DEL TEAM, MAGARI AD ANDRETTI GLOBAL.