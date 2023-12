4 dic 2023 13:05

BRIGNONE A CANNONE! - FEDERICA BRIGNONE TRIONFA PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO ALLA COPPA DEL MONDO IN CANADA E REALIZZA IL BACK-TO-BACK NEL DOPPIO GIGANTE - SI TRATTA DELLA 23ESIMA VITTORIA IN COPPA DEL MONDO DELLA "TIGRE" E LA SUA DECIMA IN GIGANTE, CHE LA PERMETTE DI STACCARE SOFIA GOGGIA - LA VITTORIA DOPO UNA RIMONTA CLAMOROSA IN MEZZO ALLA BUFERA…