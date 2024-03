BRIGNONE PIÙ FORTE DELLE NEBBIA – L’AZZURRA HA VINTO IL SUPERG SULLA PISTA NORVEGESE DI KVITFJELL, SCENDENDO SENZA PAURA, NONOSTANTE LA SCARSA VISIBILITÀ CHE HA CAUSATO LUNGHI RITARDI ALLA GARA – È LA QUARTA VITTORIA STAGIONALE E LA 25ESIMA IN CARRIERA PER LA BRIGNONE, CHE SUPERA COSÌ L'INFORTUNATA SOFIA GOGGIA E IL LEGGENDARIO GUSTAV THOENI… – VIDEO

Ancora una straordinaria impresa di Federica Brignone nel Super G di Kvitfjell, in Norvegia. La sciatrice azzurra porta a casa la quarta vittoria stagionale, la 25esima in carriera, sconfiggendo anche la nebbia pic.twitter.com/r5l1PauxKw — Tg3 (@Tg3web) March 3, 2024

federica brignone - superg di kvitfjell

(ANSA) - Una strepitosa Federica Federica Brignone - con un coraggio incredibile sciando senza paura nella nebbia norvegese che ha causato lunghi ritardi e frequenti ed interruzioni sulla pista Olympiabakken - in 1.37.30 ha vinto il secondo superG di Kvitfjell.

Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale e la 25/a in carriera, superando così non solo l'infortunata Sofia Goggia ma pure il leggendario azzurro Gustav Thoeni: è diventata così da sola il secondo miglior sciatore italiano di coppa del mondo dopo Alberto Tomba con i suoi 50 successi. Ma non basta, con questa vittoria Brignone - unica azzurra ad avere vinto la grande coppa del mondo - sale al secondo posto con 1.268 punti nella classifica generale di coppa superando l'ancora assente americana Mikaela Shiffrin (1.209) e piazzandosi alle spalle della elvetica Lara-Gut-Behrami al comando con 1.594.

federica brignone Lara Gut-Behrami Ester Ledecka - superg di kvitfjell

"Il nostro è uno sport all'aria aperta e questi problemi ci stanno - ha detto sicura e soddisfatta la campionessa valdostana riferendosi alla nebbia norvegese che ha tormentato la prova - e non credo proprio di aver vinto una gara 'pacco'. Anzi sono molto soddisfatta di come avevo gareggiato sabato ed ancor più lo sono ovviamente per oggi, bisognava adattarsi. Probabilmente, qualche atleta che è scesa dopo di me ha trovato condizioni peggiori: mi dispiace. Sono migliorata moltissimo in velocità rispetto allo scorso anno, ci ho lavorato tanto, anche con mio fratello. Per me è una stagione grandissima anche se a gennaio non tutto è andato come volevo. Comunque sia il mio è un bilancio davvero buono: vedo il bicchiere tutto pieno".

federica brignone - superg di kvitfjell

Sembrano così lontanissimi i tempi in cui - dopo i per lei modestissimi Mondiali di Cortina - l'azzurra ventilava addirittura un possibile ritiro dall'agonismo. Ora non ci pensa proprio. Il suo obiettivo, a 33 anni, è continuare a sciare al meglio. Con davanti l'obiettivo delle Olimpiadi di casa, quelle di Milano-Cortina 2026. "Nelle gare dove c'è attesa riesco ad attivarmi al momento giusto. Mi sto divertendo e mi piace quello che faccio. Non vedo per quale motivo dovrei smettere - aggiunge Brignone -. Poi a fine stagione farò come sempre le valutazioni. Ho lo stesso numero di podi di Stefania Belmondo, atleta che stimo moltissimo. Sono numeri importanti. Penso che a Are farò anche lo slalom e vorrei finire la stagione al mio massimo".

Sul podio con Brignone in questo superG è finita, pur con visibilità decisamente migliore di quella trovata dall'azzurra, Lara Gut-Behrami seconda in 1.37.91. Ora, con 540 punti contro i 466 dell'italiana la sciatrice elvetica resta anche leader della classifica di disciplina quando manca una sola gara alla fine della stagione. Terza la ceca Ester Ledecka in 1.38.09.

federica brignone - superg di kvitfjell

Per l'Italia in classifica, ostacolata dalla scarsa visibilità, anche Marta Bassino 15/a in 1.39.22 ("in certi passaggi ho trovato buoi pesto" dice la piemontese), Roberta Melesi 18/a in 1.39.77, Laura Pirovano 22/o in 1.40.30 e poi la gardenese Teresa Runggaldier 26/a in 1.40.49.

Ora la coppa del mondo donne passa in Svezia, ad Aare: sabato e domenica prossimi un gigante ed uno speciale con l'atteso rientro della campionessa Mikaela Shiffrin. Sarà l'ultima tappa prima delle Finali di stagione a Saalbach, in Austria. E Mikaela è chiamata - con solo sei gare ancora in calendario - ad una rimonta su Gut- Behrami che al momento pare francamente difficile visto che ha ben 385 punti di ritardo dalla svizzera.

federica brignone marco mengoni federica brignone amadeus prima serata sanremo 2024 federica brignone marco mengoni federica brignone 2 prima serata sanremo 2024 federica brignone - superg di kvitfjell