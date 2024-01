12 gen 2024 19:08

BROSIO E SARDELLA, SCANSATEVE, ORA ARRIVA IL "BELL’ANTONIO" CABRINI, IL TERZINO DI DIO - IMPERDIBILE IL NUOVO NUMERO DI ‘’MARIA CON TE’’. IL SETTIMANALE MARIANO DEDICA LA COPERTINA ALL’EX FIDANZATO DI ITALIA: “MARIA PER ME E’ IMPORTANTE. SENZA IL SUO SACRIFICIO GESU’ NON SAREBBE VENUTO A SALVARCI” – IL BELL’ANTONIO FU FAMOSO PER IL FLIRT CON IRIS PEYNANDO, LA BELLISSIMA ATTRICE DI 'NON CI RESTA CHE PIANGERE' E SONIA BRAGA, CHE ERA LA DONNA DI ROBERT REDFORD. LE INSINUAZIONI SULLA PRESUNTA RELAZIONE GAY CON PAOLO ROSSI (“FAKE NEWS”) E LE SCUSE A PERTINI DOPO IL RIGORE SBAGLIATO IN FINALE AL MUNDIAL ‘82