UNA BRUTTA BOTTA PER SPALLETTI IN VISTA DELL’EUROPEO – DESTINY UDOGIE ANNUNCIA UN INFORTUNIO AL QUADRICIPITE E L’OPERAZIONE. STAGIONE FINITA! UN COLPO PESANTE PER IL TOTTENHAM, CHE ANCHE GRAZIE ALL’ESTERNO SINISTRO, TRA LE RIVELAZIONI DELLA STAGIONE, CONTAVA DI VINCERE LA VOLATA PER LA CHAMPIONS CON L’ASTON VILLA. IL KO DI UDOGIE DIVENTA UNA PESSIMA NOTIZIA ANCHE PER SPALLETTI CHE NON POTRA’ AVERLO AGLI EUROPEI…

Da gazzetta.it

udogie

"Un infortunio pone fine alla mia stagione. Non cambia quanto grato sia per ogni persona che mi ha seguito quest’anno". L’annuncio lo ha dato lui stesso su Instagram, in una foto dal letto di un ospedale con la mamma. La stagione di Destiny Udogie è ufficialmente finita. È un colpo pesante per il Tottenham, che anche grazie all’esterno sinistro tra le rivelazioni della stagione contava di vincere la volata per la Champions League con l’Aston Villa.

E diventa una brutta botta anche per la Nazionale. L’infortunio, come ha spiegato il club in una nota qualche ora dopo l'annuncio del giocatore, ha riguardato "il quadricipite della gamba sinistra", danneggiato in allenamento all'inizio della settimana. Non sarà quindi al via dell’Europeo (inizia il 14 giugno) tra gli azzurri di Spalletti che per come ha giocato nella sua prima stagione in Premier si era assolutamente meritato. "Destiny, che continuerà la riabilitazione con il nostro staff medico, si unirà di nuovo alla squadra all'inizio della preparazione per la nuova stagione" ha sottolineato la nota del club.

DESTINY UDOGIE destiny udogie