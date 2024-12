8 dic 2024 11:10

BRUTTISSIMO INCIDENTE STRADALE PER L’ATTACCANTE DEL WEST HAM, MICHAIL ANTONIO: IL CALCIATORE SI È ANDATO A SCHIANTARE CON LA SUA FERRARI CONTRO UN ALBERO NELLE CAMPAGNE DELL’ESSEX – IL GIAMAICANO, CHE È RIMASTO INTRAPPOLATO PER CIRCA 45 MINUTI NEL VEICOLO DISTRUTTO, È RICOVERATO IN UN OSPEDALE DI LONDRA E AVREBBE RIPORTATO LA FRATTURA DEL FEMORE, MA IL CLUB HA COMUNICATO CHE È COSCIENTE: “PREGATE PER LUI...”