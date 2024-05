BRUUUM: ATTENTI ALLE CURVE! LA RICONOSCETE? – LA MODELLA HA PRESO TROPPO SUL SERIO IL GRAN PREMIO DI MONACO, A TAL PUNTO DA VESTIRSI (SI FA PER DIRE) DA PILOTA. SOTTO ALLA GIACCA DI PELLE, TENUTA RIGOROSAMENTE APERTA, SI INTRAVEDONO I SUOI DUE AIRBAG. I PANTALONI A VITA BASSA MOSTRANO UN TANGA A SCACCHI - DOPO LA FINE DELLA SUA RELAZIONE È DIVENTATA LA PALADINA DELLE TROMBATE SENZA IMPEGNO: "NON C’È NIENTE DI MEGLIO CHE..."

Estratto dell’articolo di Giorgia Olivieri per www.vanityfair.it

Emily Ratajkowski

Moda e velocità. In nessun Gran Premio come quello di Monaco si vede la stessa parata di celebrità. Del resto, se i padroni di casa sono reali, l'evento non può che essere ghiotto anche sotto il profilo del fashion.

Charlène di Monaco è la più elegante della giornata nonostante indossi una tuta jumpsuit Louis Vuitton, non manca di regalità sia per il design del capo con revers nonché per il colore blue navy. Accanto a lei suo marito, il principe Alberto alla ricerca di un equilibrio tra formalità e stile sportivo. […]

Al Grand Prix, il circuito era davvero affollato di celebrità. Una passerella in cui ogni anno a maggio sfilano modelle, attori e attrici, artisti e volti noti con outfit casual ma ricchi di glamour. Emily Ratajkowski ha preso sul serio l'appuntamento tanto da vestirsi da pilota con un bikini che spunta da sotto la giacca di pelle. […]

