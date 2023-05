CHE GRANA PER I "BLAUGRANA"! - NEANCHE IL TEMPO DI FESTEGGIARE LA VITTORIA DELLA LIGA CHE IL BARCELLONA VIENE SOMMERSO DALLE CRITICHE PER UN VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL IN CUI I DIFENSORI SERGI ROBERTO E ALEJANDRO BALDÉ RINGRAZIANO I TIFOSI RUSSI - LA FURIA DEI CLUB UCRAINI: "UN ATTO INTOLLERABILE E IMMORALE. SPERIAMO CHE IL BARCELLONA SIA CONSAPEVOLE CHE IL LORO SOSTEGNO A UN PAESE COME LA RUSSIA IN QUESTO MOMENTO È DEL TUTTO INACCETTABILE…" - VIDEO