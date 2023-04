BYE BYE BANCHERO! L’ALA ITALO-AMERICANA DI ORLANDO ELETTA MIGLIOR ROOKIE DELLA STAGIONE. MA LA MAGLIA AZZURRA DELL'ITALIA NON È PIÙ IN CIMA AI SUOI PENSIERI. GLI SPONSOR GLI STANNO CHIEDENDO DI SCEGLIERE LA NAZIONALE USA INVECE CHE QUELLA AZZURRA - IL PRESIDENTE DELLA FEDERBASKET GIANNI PETRUCCI NON SI FA ILLUSIONI: “MI SENTO PIÙ PESSIMISTA CHE OTTIMISTA” (MA PER BANCHERO E’ MEGLIO ESSERE CONSIDERATO UNA STELLA ASSOLUTA IN ITALIA O UNO DEI TANTI DEL DREAM TEAM USA?)

BANCHERO

Estratto dell’articolo di Roberto Zanni per il Corriere dello Sport

Paolo Banchero

Era tutto scontato. Scommettendo cento dollari su Paolo Banchero se ne vinceva appena uno. Perchè il premio “Rookie of the Year 2023” aveva già inciso il suo nome. Non c'erano dubbi, e così è stato: 98 dei 100 tra giornalisti e analisti tv (assolutamente incompetente la coppia che gli ha tolto l'unanimità) hanno infatti scelto per il primo posto l'italo-americano che gioca a Orlando: Paolo si è assicurato così 494 punti su un massimo totale di 500.

Un trionfo dovuto a una stagione ad altissimo livello chiusa con medie da assoluto protagonista: 20 punti, 6,9 rimbalzi e 3,7 assist a partita. Dietro Banchero, nella graduatoria dei migliori debuttanti della stagione, Williams (Oklahoma) e Kessler (Utah). È il primo italiano (anche se non al 100%) a iscrivere il proprio nome in questo albo d'oro che porta nomi da brividi; Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Kareem-Abdul Jabbar, Michael Jordan, LeBron James, Luka Doncic...

Paolo Banchero

Il successo di Banchero non è stato mai in discussione: 15 gare con almeno 25 punti, 40 con almeno 20, quattro volte miglior debuttante del mese. Anche se alla fine i Magic non sono entrati nella post-season, l'ala di 208 centimetri ha contribuito enormemente alla crescita del team portando i successi da 22 della stagione 2021-22 a 34. È il terzo nella storia della NBA a Orlando a vincere questo riconoscimento dopo la superstar Shaquille O'Neal (nel 1993), imitato otto anni dopo da Mike Miller, ora procuratore dell'italo-americano.

(…)

paolo banchero

Banchero, lo dice sempre, non pone limiti ai suoi obiettivi. Ma su tema sembra aver cambiato radicalmente idea: la maglia azzurra dell'Italia non è più in cima ai suoi pensieri. Giocatore da 12,5 milioni di dollari a stagione, a soli vent'anni moltiplicherà i suoi introiti in campo e fuori, visto anche il contratto siglato l'anno scorso con Jordan Brand (dove diventerà uno degli atleti di punta). Altri sponsor stanno per arrivare, e che non c'è dubbio che gli chiederanno di scegliere la nazionale USA piuttosto che quella azzurra. Banchero, dopo aver ottenuto il nostro passaporto, e dopo le dichiarazioni d'amore iniziali, l'ha in pratica già detto: il suo futuro è negli Stati Uniti.

PAOLO BANCHERO: ESORDIENTE SENZA RIVALI MA L’ITALIA È PIÙ LONTANA

Estratto dell'articolo di Cosimo Cito per “la Repubblica”

(...) Nonostante la stagione non esaltante di Orlando, fuori dai play-off, Banchero è riuscito a mettersi in luce.

paolo banchero

I Magic avevano avuto solo due rookie of year ,Shaquille O’Neal e Mike Miller, l’attualeagente di Banchero. «Era solo un obiettivo che ho sempre avuto, qualcosa che ho tenuto d’occhio dal momento in cui sono stato ingaggiato. Sono contento di essere stato in grado di farlo». Nessun italiano aveva mai vinto uno dei premi individuali assegnati al termine della regular season .Qui, però, si apre la parte più affascinante e spinosa della storia.

I genitori di suo padre Mario erano di origini liguri e grazie allo ius sanguinis Banchero ha ottenuto nel 2020 la cittadinanza italiana e il diritto di poter scegliere nazionale. Gli ultimi contatti con la Federbasket risalgono a due mesi fa. «Eravamo d’accordo che ci saremmo sentiti al termine della sua stagione Nba» ricorda ora il n.1 federale Gianni Petrucci, «ma ora siamo in stand-by e se devo essere sincero mi sento più pessimista che ottimista».

(…)

paolo banchero paolo banchero paolo banchero paolo banchero paolo banchero