BYE BYE BBC! L’EX CENTRAVANTI DELL’INGHILTERRA GARY LINEKER ANNUNCIA L'ADDIO ALLA BBC DOPO LE POLEMICHE PER LE SUE POSIZIONI PROGRESSISTE, PRINCIPALMENTE SUI TEMI LEGATI ALL'IMMIGRAZIONE – L'EX ATTACCANTE DEL BARCELLONA LASCERÀ LA CONDUZIONE DI "MATCH OF THE DAY" - TRA I MOMENTI MEMORABILI DELLA SUA CARRIERA TV, LA SUA CONDUZIONE IN MUTANDE, DOPO LA VITTORIA DELLA PREMIER DA PARTE DEL SUO AMATO LEICESTER, A SEGUITO DI UNA SCOMMESSA PERSA…

(ANSA) L'ex centravanti dell'Inghilterra, oggi uno dei personaggi più noti della tv britannica, Gary Lineker ha annunciato l'addio alla BBC. Protagonista di numerose polemiche negli ultimi anni per via delle sue posizioni progressiste, principalmente sui temi legati all'immigrazione, Lineker lascerà la conduzione di Match of the Day, la trasmissione sportiva di punta della Beep, il prossimo maggio, interrompendo definitivamente ogni impegno con la rete nazionale britannica alla scadenza del suo attuale contratto, dopo i mondiali 2026.

L'ex direttore generale della BBC Greg Dyke - che in più di un'occasione era entrato in rotta di collisione con Lineker per i suoi frequenti commenti, anche a sfondo politico, affidati ai suoi canali social - ha commentato l'uscita della star tv come un fisiologico avvicendamento, dopo 26 anni alla conduzione di uno dei programmi più seguiti. Lineker lavora in tv dal 1999, subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, al termine di una carriera che lo ha portato ad indossare, tra le altre, la maglia del Leicester, del Tottenham, del Barcellona, prima di un'esperienza anche in Giappone. Presto diventato, grazie all'acuto humor inglese e la profonda conoscenza del gioco, uno tra i commentatori più apprezzati della tv pubblica, guadagna quasi due milioni di euro all'anno.

Anche così si spiegherebbe la rinuncia della BBC, che però ha sempre vissuto con grande imbarazzo l'attivismo di Lineker che, nonostante il suo ruolo nella tv pubblica e il codice interno di dovere alla imparzialità, non ha mai rinunciato a prendere posizione su temi di natura politica. Tra i momenti memorabili della sua carriera tv, la sua conduzione di Match of the Day in mutande, dopo la vittoria della Premier League da parte del suo amato Leicester, a seguito di una scommessa persa.

