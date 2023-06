CADUTE E GUAI FISICI: L’INCUBO DI MARQUEZ CONTINUA - IL PILOTA DELLA HONDA, CHE ERA FINITO 17ESIMO NELLE PROVE, SALTA ANCHE IL GP DI ASSEN. L’OTTO VOLTE IRIDATO NON HA RECUPERATO DALLE LESIONI RIPORTATE IN GERMANIA. "TROPPO DOLORE, OLTRE ALLA DISTORSIONE E ALLA FRATTURA DEL DITO, I MEDICI HANNO VISTO CHE C'ERA UNA COSTOLA FRATTURATA. MEGLIO FERMARSI PER NON PEGGIORARE"

Estratto da gazzetta.it

Sempre più giù, sempre più difficile. Marc Marquez salta anche Assen. Il tamponamento di ieri su Enea Bastianini in Q1 non è rimasto senza conseguenze. Lo aveva detto, Marc: “Ho anche preso una botta alle costole già incrinate”. Un trauma che ha portato i medici del circuito a dichiararlo unfit, non in grado di correre. E così, dopo il forfeit deciso da lui unilateralmente domenica scorsa al Sachsenring, arriva un altro stop, questa volta per causa di forza maggiore.

Lo stesso Marquez ha scritto un messaggio sui social “Come sapete, non sono arrivato fisicamente al cento per cento ad Assen. Oltre alla distorsione e alla frattura del dito, hanno visto che c'era una costola fratturata che mi ha causato molto dolore. Questa mattina mi sono svegliato con molto dolore e, dopo un controllo con l'equipe medica, abbiamo deciso di non correre oggi per evitare che peggiori e poter così recuperare nelle prossime settimane. grazie a tutti per il supporto!".