CAFONAL "6 NAZIONI": ANVEDI CHE BEI MELONI! NON C’ERA SOLO GIORGIA A ESULTARE PER LA VITTORIA DELL’ITALRUGBY SULLA SCOZIA MA ANCHE GIUSY MELONI, GIORNALISTA DELLA “DOMENICA SPORTIVA”, FIDANZATA CON IL PRESIDENTE DI "SPORT E SALUTE" MARCO MEZZAROMA (A SUA VOLTA VICINISSIMO AD ARIANNA MELONI) – LA TRIBUNA DELL’OLIMPICO SEMBRAVA UNA SEZIONE DI COLLE OPPIO CON LOLLOBRIGIDA, LUCA CIRIANI, ISABELLA RAUTI – LA SORA GIORGIA, APPASSIONATA DI RUGBY FIN DA RAGAZZINA, NEGLI SPOGLIATOI FA I COMPLIMENTI AGLI AZZURRI - FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Sei Nazioni, Giorgia Meloni con la squadra di rugby italiana. La premier festeggia la storica vittoria della Nazionale sulla Scozia #ANSA pic.twitter.com/PxahVqeAA4 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 9, 2024

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/anvedi-che-bei-meloni-ad-atreju-quot-sora-giorgia-quot-non-378435.htm

Da repubblica.it. - Estratti

marco mezzaroma giusi meloni foto mezzelani gmt21

"Volevo dire che siete stati straordinari, che siete esattamente l'Italia che si vuole vedere, tenace, che non molla di un centimetro, che sa che si deve guadagnare tutto. Mi avete dato una grande soddisfazione, sono fiera di voi, grazie grazie grazie".

Così la premier Giorgia Meloni agli azzurri del rugby nello spogliatoio dopo la vittoria con la Scozia al Sei Nazioni. "Perché poi tanta parte di quello che succede in Italia dipende anche dall'entusiasmo che persone come voi riescono a trasferire a tutti gli altri, quindi aiutate anche il lavoro mio. Grandissimi siete stati", ha aggiunto Meloni prima di stringere la mano ai giocatori.

marco mezzaroma foto mezzelani gmt26

La premier ha seguito tutta la gara dell’Olimpico in tribuna. Il video è stato postato dalla Federazione italiana rugby sui suoi social. Ma c’è un problema: Meloni avrebbe dovuto rispettare la giornata di silenzio elettorale alla vigilia del voto amministrativo in Abruzzo. Così non è stato.

Pochi minuti più tardi Meloni è intervenuta anche in radio: "Per chi tifa l'Italia, sia come nazione che come nazionale di rugby è un'emozione particolare e sono molto contenta di quello che ho provato in questa giornata. Voglio veramente ringraziare questa squadra straordinaria che ha combattuto fino all'ultimo regalandoci tanto cardiopalma, ma anche tanto, tanto entusiasmo".

lollobrigida malago foto mezzelani gmt01

Così Meloni ai microfoni di No Limits, sulle frequenze di Radio Roma Sound fm 90. "La nazionale di rugby di oggi -ha aggiunto la premier- è stata un simbolo di un'Italia che ce la mette tutta, che sa non demordere, che non si dà mai per vinta e che sa che deve guadagnarsi ogni singolo centimetro col lavoro e col sudore. In generale il rugby è una bellissima metafora della vita, oggi anche dell'Italia che tutti quanti vogliamo e che cerchiamo di costruire".

giorgia meloni foto mezzelani gmt21 luca pezzini giorgia meloni foto mezzelani gmt18

tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt42 luca pezzini giorgia meloni foto mezzelani gmt19 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt17 lollobrigida de mita foto mezzelani gmt24 nicole fatiga foto mezzelani gmt48 marco mezzaroma foto mezzelani gmt25 isabella rauti diego nepi foto mezzelani gmt43 giuseppe de mita marco mezzaroma foto mezzelani gmt27 giorgia meloni foto mezzelani gmt22 marco lollobrigida foto mezzelani gmt28 nicole fatiga foto mezzelani gmt46 ferdinando mezzelani luca pezzini giorgia meloni foto mezzelani gmt17 nepi valditara foto mezzelani gmt35 diego nepi marco lollobrigida foto mezzelani gmt49 diego nepi marco lollobrigida foto mezzelani gmt50 luca pezzini giorgia meloni foto mezzelani gmt15 diego nepi foto mezzelani gmt12 luca pezzini giorgia meloni foto mezzelani gmt10 diego nepi foto mezzelani gmt13 diego nepi giovanni malago foto mezzelani gmt41 diego nepi foto mezzelani gmt11 giovanni malago foto mezzelani gmt29 giovanni malago marzio innocenti foto mezzelani gmt51 nepi valditara foto mezzelani gmt36 diego nepi foto mezzelani gmt10 de mita mezzaroma meloni foto mezzelani gmt22 italia scozia meloni diego nepi foto mezzelani gmt09 nicole fatiga foto mezzelani gmt47 onorato rosolino foto mezzelani gmt52 pantano onorato rosolino foto mezzelani gmt45 de mita mezzaroma meloni foto mezzelani gmt07 de mita mezzaroma meloni foto mezzelani gmt08 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt39 de mita mezzaroma meloni foto mezzelani gmt06 de mita mezzaroma meloni foto mezzelani gmt05 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt40 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt20

(...)

giorgia meloni foto mezzelani gmt23 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt38 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt37 de mita mezzaroma meloni foto mezzelani gmt04 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt15 andrea cimbrico foto mezzelani gmt14 alessandro casarsa francesco padoa foto mezzelani gmt53 alessandro casarsa francesco padoa foto mezzelani gmt54 carmine masiello foto mezzelani gmt33 giorgia meloni foto mezzelani gmt26 de mita mezzaroma meloni foto mezzelani gmt03 de mita mezzaroma foto mezzelani gmt23 carmine masiello foto mezzelani gmt32 giorgia meloni foto mezzelani gmt27 giorgia meloni foto mezzelani gmt25 giorgia meloni foto mezzelani gmt24 luca pezzini giorgia meloni foto mezzelani gmt20 tribuna vip 6 nazioni foto mezzelani gmt19